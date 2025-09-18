Es begann als Klingelstreich – und endete vor Gericht

Drei Jungs treffen sich am frühen Abend, ziehen ein wenig durch die Straßen und machen einen Klingelstreich. Was nach einer harmlosen Aktion von Lausbuben klingt, ist am einem Sommerabend im August 2024 in Bad Wörishofen ausgeartet. Der Mann, bei dem die Jugendlichen klingelten, rannte aus dem Haus, verfolgte einen damals 14-Jährigen in eine Sackgasse, würgte ihn dort, rammte ihm das Knie in den Rücken und drückte ihn zu Boden. Dann führt er ihn im „Polizeigriff“ zurück auf sein Grundstück, weist ihn an, auf dem Boden zu sitzen und ruft die Polizei.

Steht der Mann zu Unrecht vor dem Memminger Amtsgericht?

So steht es in der Anklage, die der Staatsanwalt vor dem Memminger Amtsgericht verliest. Der 47-Jährige ist dort wegen vorsätzlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Nötigung angeklagt. Der Mann, der ohne Verteidiger vor Gericht erscheint, behauptet jedoch, dass er unschuldig sei – und betont, dass es eine Vorgeschichte gebe. Der Angeklagte berichtet, dass bereits Tage zuvor die Klingel „unzumutbar oft betätigt wurde“, dass Jugendliche außerdem auf der Straße einen Böller gezündet und eine psychisch kranke Nachbarin belästigt hätten. Es sei eine Art „Attraktion“ unter den Jugendlichen gewesen, sich zu treffen und sich über ihn und die Nachbarin im Haus nebenan lustig zu machen. Er wollte an diesem Abend „den Hausfriedensbruch und die Ruhestörung beenden und die Personen stellen“.

Mehr sei aber nicht passiert, als er einen der drei Jugendlichen erwischt habe: „Ich habe ihm nicht das Knie in den Rücken gerammt und ihn schon gar nicht gewürgt.“ Er habe ihn lediglich, „auf sein Grundstück geführt“. Wie genau sah das aus? Auf diese Frage der Richterin gibt der Mann zunächst keine eindeutige Antwort. Erst nach mehrmaligem Nachfragen räumt er ein, dass er ihn wohl „am Arm gepackt hat“.

Angeklagter vermutet „fremdenfeindlichen Hintergrund“

Der Junge durfte dann, so schildert es der 47-Jährige, seinen Vater anrufen, der auch bald kam. Während alle „mehr als eine Stunde“, betont der Angeklagte, auf die Polizei warteten, habe der Jugendliche kein Wort gesagt, dass er verletzt sei.

Erst am nächsten Tag seien alle drei Jungs in Begleitung ihrer Mütter und des Vaters des Geschädigten erschienen und hätten ihn „vor der Haustür belagert“. Wenige Wochen später sei er außerdem von einem der Väter der Jungen „fremdenfeindlich beleidigt worden“. Der Angeklagte, der sowohl die deutsche als auch die rumänische Staatsbürgerschaft hat, ist daher überzeugt, dass „die Gesamtsituation einen fremdenfeindlichen Hintergrund hat“. Sein Ziel daher: Freispruch.

Das jedoch hält der Staatsanwalt für unwahrscheinlich: „Für einen Freispruch sehe ich hier nichts. Auch das Umdrehen des Arms ist eine Körperverletzung.“ Er betont, dass dem Strafbefehl eine sogenannte Geständnisfiktion zugrunde liege. Sprich: Gesteht der Angeklagte, fällt die Strafe möglichst mild aus. Tut er dies nicht, könnte die Strafe höher ausfallen. „Das wäre ein Risiko, das Sie eingehen müssten, wenn Sie nicht gestehen.“

Der Mann, der Diplom-Ingenieur ist, ist jedoch fest entschlossen, es darauf ankommen zu lassen. Doch bereits der erste Zeuge lässt seine Version der Geschichte unglaubwürdig erscheinen. Ein Polizeibeamter, der wenige Tage danach den Jungen im Beisein der Mutter auf der Polizeiinspektion vernahm, berichtet von Fotos, die die Würgemale zeigen. „Das hat der Angeklagte in der Vernehmung jedoch abgestritten, beziehungsweise als Kratzer bezeichnet.“ Der Beamte berichtet außerdem, dass der Mann sich auf der Polizeiinspektion „respektlos“ verhalten habe: „Er hat zum Beispiel gesagt, dass er unsere Arbeit machen müsste.“

Amtsgericht Memmingen: Angeklagter hält Handyfotos für manipuliert

Als die Richterin die Fotos der Würgemale zeigt, sagt der Mann süffisant: „Handyfotos können manipuliert sein.“

Doch auch der geschädigte Jugendliche berichtet vor Gericht erneut, dass der Mann ihn verfolgt und dann von hinten gewürgt habe. Wieso er denn vor Ort nicht gleich etwas gesagt hat, will die Richterin wissen. „Ich war unter Schock und konnte fast nicht reden“, erklärt der Junge. Auch der Polizist bestätigt: „Er hat bei der Vernehmung durchaus verängstigt, aber glaubwürdig gewirkt.“

Dem Vater habe er gar nichts gesagt, erzählt der Jugendliche. Erst als seine Mutter gegen 2.30 Uhr von der Nachtschicht kam, habe er sich jemandem anvertraut. Vor Gericht berichtet die Mutter, dass sie heimkam und der 14-Jährige im Bad gewartet habe: „Er hat dann gesagt: ‚Mama, es ist etwas ganz Furchtbares passiert‘“, erzählt die Frau, während ihr immer wieder die Stimme bricht. Sie habe dann Fotos von den Würgemalen gemacht, ihr 14-jähriger Sohn wollte nach dem Erlebnis partout nicht alleine schlafen: „Er hat dann im Elternbett geschlafen.“ Nach wie vor sei das Erlebnis bei ihnen „Dauerthema“, der mittlerweile 15-Jährige berichtet, dass er immer wieder Angst habe und auf keinen Fall an dem Haus vorbeifahren wolle. Die Würgemale habe sie von einer Kinderärztin untersuchen lassen.

Angeklagter bezeichnet Wunden als „Kratzer“

Die Mutter erzählt vor Gericht auch vom Tag nach dem Vorfall, an dem sie den Angeklagten mit den Wunden konfrontieren wollte. Dieser habe das jedoch als „Kratzer“ abgetan und sogar noch den sportlichen Zustand ihres Sohns kommentiert: „Er soll mal mehr Sport machen, weil ihm ja schon nach fünf Minuten die Puste ausgeht.“

Sowohl in dieser Situation als auch am Vortag war nach Schilderungen aller Beteiligten eine Frau anwesend, die der Angeklagte vor Gericht zunächst als „Nachbarin“ bezeichnet. Als sie als Zeugin auftritt, wird jedoch klar: Es ist seine Lebensgefährtin. Die Frau schildert die Situation wie der Angeklagte – der außerdem immer wieder versucht, sie durch Zwischenrufe und Suggestivfragen zu bestimmten Aussagen zu bringen.

Der Nebenklägervertreter wirft der Frau in seinem Plädoyer daher vor, ein „selektives Gedächtnis“ zu haben. Außerdem betont er: „Jeder hat mal einen Klingelstreich gemacht, ich auch – ich hatte nur Glück, weil ich nicht an jemanden geraten bin, der so komplett überreagiert hat.“

Klingelstreich eskaliert: Wie fällt das Urteil in Memmingen aus?

Er hält die Schilderungen des Jugendlichen für glaubhaft, ebenso wie der Staatsanwalt: „Denn wie soll das Hämatom denn sonst zustande gekommen sein?“ Doch auch darauf hat der Angeklagte eine Antwort: „Ich weiß ja nicht, was der Vater auf dem Heimweg mit ihm gemacht hat ...“, sagt er unter anderem in seinem letzten Wort. Darin betont er nach wie vor: „Ich habe niemanden verletzt.“ Dass die Situation sich so entwickelt hat, sei nicht nur ihm anzukreiden: „Auch die Eltern haben dazu beigetragen.“

Das Urteil, das die Richterin verkündet – eine Geldstrafe von 75 Tagessätzen á 120 Euro, die Kosten des Verfahrens und der Nebenklage – will der Mann nicht akzeptieren. Noch im Gerichtssaal verkündet er, dass er in Berufung gehen will – am besten sofort.