Kloster, Rathaus, Baugebiete: Wörishofens Stadtentwicklung als Hausaufgabe

Plus Wo in Bad Wörishofen Neubaugebiete entstehen können, zeigt ein neues Gutachten. Das ist aber längst nicht alles. Es geht um Stadtmarketing, Kultur und um die Fragen nach der Zukunft von Kloster und Rathaus.

ISEK, das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept, nahm in der jüngsten Bauausschusssitzung einen breiten Raum ein. Diesmal erläuterte Bernhard Oberstaller vom Bauamt Bad Wörishofen die Ergebnisse der Befragung der Stadträte, die eine umfangreiche „Hausaufgabe“ zu erledigen hatten.