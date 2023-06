Knappe Entscheidung zum neuen Parkplatz des Allgäu Skyline Parks

Plus 2500 neue Parkplätze samt Solaranlage für Bayerns größten Freizeitpark: Das Großprojekt stößt im Stadtrat von Bad Wörishofen nicht nur auf Gegenliebe.

Der neue große Parkplatz samt Photovoltaikanlage für den Allgäu Skyline Park sorgte im Stadtrat von Bad Wörishofen erneut für Kontroversen. Mehrfach hatte sich das Gremium bereits mit den Plänen von Parkbetreiber Joachim Löwenthal befasst. Nun geht es auf die Zielgerade - allerdings nicht geräuschlos.

Unter anderem wurde mittlerweile ein Blendschutzgutachten für die Solaranlage erstellt. Man habe festgestellt, dass es keine Blendgefahr für den Verkehr auf der A96 gebe, die unmittelbar an der Großanlage vorbeiführt. Der neue Parkplatz mit 2500 Stellplätzen für Bayerns größten Freizeitpark entsteht zwischen der alten B18 und der A96, unmittelbar gegenüber dem Parkgelände. Der Parkplatz wird von der alten B18 aus angefahren. Christoph Hienle (FW) befürchtet deshalb "ein verkehrstechnisches Chaos". An der Ostseite des Parkplatzes komme zu viel zusammen, verdeutlichte er. Neben der Zufahrt liege dort beispielsweise auch die Brücke für landwirtschaftliche Fahrzeuge. Zudem sei der Parkplatz überdimensioniert. Warum denn kein Parkhaus gebaut werde, wollte FW-Fraktionssprecher Thomas Vögele wissen. Auch auf einem Parkhaus könne man Solaranlagen installieren. Er erfuhr, dass dies wohl aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich sei.