Knatsch um Rathaus-Ausbau in Bad Wörishofen geht weiter

Plus Im Stadtrat von Bad Wörishofen gibt es Zweifel, ob die geplanten zusätzlichen Arbeitsplätze im Rathaus wirklich erforderlich sind.

In Bad Wörishofens Rathaus wird der Platz knapp, ein Ausbau soll her. Der Stadtrat hatte das außerplanmäßige Vorhaben nach einer hitzigen Debatte bereits grundsätzlich genehmigt. Als es nun ums Geld ging, gab es im Rat allerdings erhebliche Zweifel daran, ob das wirklich nötig ist. Dabei blieben zunächst einige Fragen offen.

Der dritte Stock des Bad Wörishofer Rathauses soll umgebaut und so erweitert werden, dass mehr Büros und zudem Platz für Archivmaterial entsteht. Dazu hat Stadtbaumeister Roland Klier Kosten von etwa 207.000 Euro veranschlagt. Dieses Geld ist aber im Haushalt noch nicht vorgesehen. Deshalb musste sich der Stadtrat mit dem Projekt befassen, das bereits im Bauausschuss vorgestellt wurde. Zu den Kosten kommen noch die Ausgaben für die Einrichtungen der Büros. Eine Zahl wurde in der Sitzung aber nicht genannt. Die genauen Kosten seien noch nicht bekannt, berichtete Patrick Marxer von der Kämmerei.