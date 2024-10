Kneippspatzen und Kneippsingers geben umjubeltes Konzertdebüt

Der erste große Konzertabend der Kneippspatzen, Kneippspatzen Minis und Kneippsingers sorgte für Beifallsstürme im ausverkauften Pfarrsaal von St Justina. Zur hohen musikalischen Qualität kam ein aufwendig inszeniertes Singspiel, das unbedingt sehenswert ist. Am Samstag, 5. Oktober, gibt es dazu eine weitere Gelegenheit.

Seit zehn Jahren gibt es den Kinder- und Jugendchor Kneippspatzen nun schon in Bad Wörishofen. Mittlerweile sind daraus die Kneippsingers entstanden und zuletzt die Minis. Nur einen großen eigenen Konzertebend, den gab es noch nie. Mit einer beeindruckenden Aufführung schlossen die Chorleiter Anna und Bernhard Ledermann gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen diese Lücke nun. Gemeinsam sangen alle Chöre das Stück „Ist alles wohl bestellt“ von Kathi Greinsberger. Die Minis präsentierten das beliebte Kinderlied „Kleine Igel“, während die Kneippsingers mit beeindruckenden Darbietungen von „Glory to Thee, my God, this night“ von Thomas Tallis oder „The rhythm of life“ zeigten, was sie teils in zehn Jahren bei den Geschwistern Ledermann gelernt haben.

Beim Singspiel schlüpften Magdalena David als Adler und Lea Berkmiller als naturkundiger Mann in Hauptrollen. Foto: Markus Heinrich

Im Singspiel „Das Herz eines Adlers“ erzählten die Kneippspatzen dann das Märchen eines kleinen Adlers, den ein Bauer kurzerhand mit seiner Hühnerschar aufzieht. Erst ein Fremder zeigt dem Adler seine eigentliche Bestimmung auf. Magdalena David in der Titelrolle, Lea Berkmiller, Felix Kölbl in weiteren Hauptrollen und viele andere Kinder in Solorollen, dazu ein Orchester: es ist eine große und sehr gelungene Inszenierung. Bei der Aufführung am Samstag (19 Uhr), für die es noch Karten gibt, übernimmt Viola Eck die Titelrolle, Laura Kistler und Elisa Kölbl singen die weiteren Hauptrollen. Im Orchester zu hören sind Julia Schweiger (Violine), Laura Ledermann (Gitarre), Elisabeth Sedlmayr (Sopranflöte), Franziska Maier (Altflöte), Josefina Ried (Kontrabass), Florian Heiß und Bernhard Schmid (Percussion) und Pablo Aguirre am Klavier.

„Ich bin ein bisschen sprachlos“, sagte Pfarrer Andreas Hartmann nach dem Schlussakkord und brachte als Dank für das Ensemble eine La-Ola-Welle im Pfarrsaal in Gang. Hartmann dankte Anna und Bernhard Ledermann und auch „dem größten Fan“ der Kneippspatzen - Hans Kania - der die After-Show-Party sponserte.