Bad Wörishofen

vor 17 Min.

Köstliches aus aller Welt beim Streetfood-Markt in Bad Wörishofen

Plus Von äthiopischem Kitta über indisches Tempeh bis zum klassischen Burger – auf dem Streetfood-Markt in Bad Wörishofen kamen Genießer voll auf ihre Kosten.

Von Kathrin Elsner

Ramona Schmid ist mit ihrem Sohn Kilian extra aus Immenstadt angereist, um den Streetfood-Markt in Bad Wörishofen zu besuchen - und sie ist begeistert vom vielfältigen Angebot. Der mit Ketchup und Mayo in Schlangenlinienform verzierte "Corn Dog" macht optisch was her und schmeckt dem Junior hervorragend.

Ob ungarische Langos, griechisches Gyros, frisch geschnittener San-Daniele-Schinken, mexikanische Burritos, Pulled Pork oder Beef, frittierte Spiralkartoffeln, Chili-Käse-Pommes oder ein Grillkäse-Burger: „Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei“, findet sie.

