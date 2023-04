Bad Wörishofen

Kohl, Merkel, Streibl: Sie alle signierten Werke von Hans Holzmann

Der Grafiker, Buchillustrator und Maler Hans Holzmann feierte unlängst seinen 90. Geburtstag, ist aber noch immer viel an seinem Arbeitstisch im Atelier zu finden.

Plus Hans Holzmann aus Bad Wörishofen ist Grafiker aus Leidenschaft. In Bad Wörishofen finden sich Spuren seiner Schaffenskraft so gut wie überall.

Von Helmut Bader

Wer ins Goldene Buch der Stadt Bad Wörishofen blickt, sieht dort auch immer Hans Holzmann - denn keiner hat sich darin so oft verewigt wie der mittlerweile 90 Jahre alte Bad Wörishofer. Holzmann gestaltete kunstvoll die Seiten, auf denen sich die Promis dann verewigen durften. Doch das ist nur ein kleiner Teil der Arbeit des umtriebigen Grafikers. Auch als Buchillustrator und Maler hat er sich einen Namen gemacht - und wer die Logos und Fahnen großer Wörishofer Vereine betrachtet, findet dort ebenfalls Holzmanns Handschrift.

Sein Talent zum Malen und Gestalten war Hans Holzmann in die Wiege gelegt worden, "Ich habe schon im Kindergarten- und Schulalter gerne und gut gemalt", sagt er selbst beim Besuch in seinem Arbeitszimmer in der Gartenstadt.

