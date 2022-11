Komm, schwätz mit mir auf dem neuen Schwätzbänkle

Bad Wörishofens Gartenstadt hat jetzt ein Schwätzbänkle. Die Idee: Auf unkomplizierte Art einen netten Gesprächspartner finden.

Der Spätherbst und Winter ist für viele Alleinstehende eine besonders schwierige und einsame Zeit. Einfach mal wieder ein nettes Gespräch führen, auf ein offenes Ohr treffen, würde oft schon helfen. Doch wo findet man einen netten Gesprächspartner, der das gleiche Bedürfnis verspürt? Ein kleines blaues Schild an einer Bank soll nun Brücken schlagen.

In der Gartenstadt stehen auf dem Litauenplatz, besser bekannt als „Neue Mitte“, zwischen der St. Ulrich Kirche und dem Pfarrzentrum zahlreiche Bänke. Dort lassen sich bisher die meisten Menschen getrennt voneinander nieder und es entsteht kein Gespräch. „Man weiß ja auch nicht, ob der andere das möchte“ sagt Franz Egger, dem es am Herzen liegt, dass sich das ändert. Denn die Vereinsamung von allein lebenden Menschen sei ein ernst zu nehmendes Thema. Er liest zufällig einen Bericht über die Einrichtung sogenannter „Schwätzbänkle“ in Stuttgart und schlägt diese einfache und für gut befundene Möglichkeit, Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen, dem Pfarrgemeinderat vor.

Auf dem Schwätzbänkle kommt man mit anderen in Kontakt

Seit Kurzem ist es soweit – das kleine blaue Schild mit dem aussagekräftigen Schriftzug ist montiert. Unabhängig von Alter, Geschlecht und Nationalität ist jeder eingeladen, auf dem „Schwätzbänkle“ Platz zu nehmen, der gerne ein Gespräch führen und in Kontakt mit Anderen kommen möchte. „Eine tolle Idee“, findet auch Nicole Tragner, die spontan mit Franz Egger für ein kurzes Schwätzle Platz nimmt.

Dass es in den Wintermonaten früh dunkel wird, stört auch nicht, denn die Neue Mitte ist bestens beleuchtet, direkt neben dem „Schwätzbänkle“ steht eine Laterne. „Es ist eine einfache, unkomplizierte Möglichkeit, etwas für seine Mitmenschen zu tun, die zudem kaum Kosten und Aufwand verursacht“ sagt Egger und wünscht sich, dass das „Schwätzbänkle“ Schule macht und beispielsweise auch im Innenstadtbereich und dem Kurpark etabliert wird.