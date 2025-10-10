„Wahlplakate sind ein Ärgernis“: Parteien wollen Flut eindämmen – doch das geht nicht

Ein gut gemeinter Antrag, der jedoch gegen geltendes Recht verstößt, war Anlass für eine ausführliche Diskussion bei der Stadtratssitzung am Montagabend.

Ein gemeinsamer Antrag aller Fraktionen hatte eine Neuregelung zur Wahlplakatierung zum Inhalt. Jürgen Thiemann (SPD) führte dazu aus, dass zukünftig zum Schutz des Landschaftsbildes Wahlwerbung ausschließlich auf Plakatwänden erlaubt sein sollte. Jeder Partei beziehungsweise Gruppierung sollte ein Platz für ein DIN-A1-Plakat zur Verfügung stehen. Sollten mehr Parteien/Gruppierungen einen Anschlag beantragen als Flächen auf der Plakatwand zur Verfügung stehen, dürfen die entsprechenden Plakate auf Plakatständern angebracht werden, die unmittelbar neben den Plakatwänden aufgestellt werden müssen. „Wahlplakate sind ein Ärgernis, denn sie stören das Ortsbild, werden heruntergerissen oder zerstört“, heißt es in dem Antrag. Letztlich entstehe durch die Wahlplakate eine beträchtliche Menge zusätzlicher Abfall.

Der Leiter des Ordnungsamtes, Jan Madsack, führte dazu aus, dass laut einer Bekanntmachung des bayerischen Innenministeriums den politischen Parteien und Wählergruppen angemessene Werbemöglichkeiten einzuräumen seien. Dies ergibt sich aus dem Grundgesetz in Verbindung mit dem Parteiengesetz. Madsack führte weiter aus, dass Wahlwerbung flächendeckend erfolgen müsse. Zwar könne eine Gemeinde das Anbringen auch von Wahlwerbung auf zur Verfügung gestellte besondere Anschlagtafeln beschränken, das Netz an verfügbaren Plakattafeln müsse aber hinreichend dicht sein, um ausreichende Werbemöglichkeiten zu bieten.

Bad Wörishofen müsste deutlich mehr Stellwände anschaffen

Als Quote sei in einem vergleichbaren Fall ein Aufstellungsort pro hundert Einwohner vorgegeben worden. Aktuell stellt die Stadt insgesamt elf Plakattafeln auf; vier in der Kernstadt, drei in der Gartenstadt, je eine in Dorschhausen, Kirchdorf, Schlingen und Stockheim. Auf einer Plakattafel können sechs Plakate im Format DIN A1 aufgehängt werden. Um den gestellten Antrag rechtlich abzusichern, müsse man deutlich mehr Plakatwände aufstellen. „Etwa 20 zusätzliche Tafeln“, erklärte Madsack. „Eine Stellwand kostet 1200 Euro, dazu kommen 250 Euro für den Auf- und Abbau“, ergänzte Bürgermeister Stefan Welzel (CSU). Madsack empfahl, die bisherige Regelung beizubehalten.

In der sich anschließenden Diskussion suchten die Stadträte nach einer Lösungsmöglichkeit, um die Plakatflut doch noch einzudämmen. Paul Gruschka (FW) verwies darauf, dass im März 2026 neben der Kommunalwahl in Bad Wörishofen ja zusätzlich auch noch der Kreis- und Bezirksrat gewählt werde, dazu käme dann noch die Einzelwerbung für Bürgermeister- und Landratskandidaten. Er gab außerdem zu bedenken, dass es ja Bewerber geben könnte, die derzeit nicht im Stadtrat vertreten sind und dann gegen eine solche Regelung vorgehen könnten. „Eine Regelung muss rechtssicher sein.“

In der Fußgängerzone von Bad Wörishofen gilt ein Plakatierverbot

Welzel erklärte, dass in der Fußgängerzone ein Plakatierverbot gelte, daraufhin schlugen Michaela Bahle-Schmid (CSU) und Joachim Nägele (FW) vor, das Plakatierverbot auszuweiten. „Dann bekommen wir wieder ein Problem mit der Flächenabdeckung“, so Madsack. Auch dem Vorschlag von Joachim Nägele, ob man den gestellten Antrag wenigstens in den Ortsteilen und der Gartenstadt durchsetzen könne, erteilte Madsack eine Absage. „Wir können diese Ungleichbehandlung nicht begründen.“ Für Heiterkeit sorgte der nicht ganz ernst gemeinte Vorschlag von Christoph Hienle (FW) den Sichtschutz an der Boschakreuzung für Plakate zur Verfügung zu stellen. Hienle vertrat die Ansicht, dass sich zwar alle Parteien und Gruppierungen, die den Antrag unterzeichnet hatten, auch an die Vorgaben halten würden, doch kämen ja auf Grund der Kreis- und Bezirkstagswahl andere Bewerber dazu. „Was machen wir dann, wenn die sich nicht daran halten und wer kontrolliert das dann?“ Paola Rauscher (Grüne) verwies auf ein Schreiben von Doris Hofer – diese war in der Sitzung nicht anwesend – in dem Städte aufgeführt sind, die Wahlwerbung beschränkt haben. Man könne sich doch dort erkundigen, wie diese das geregelt hätten.

Welzel machte den Fraktionen den Vorschlag, den nach Ansicht der Verwaltung offensichtlich rechtswidrigen Antrag zurückzunehmen. Die Fraktionen signalisierten Zustimmung unter der Maßgabe, dass weiter nach einer rechtskonformen Kompromisslösung gesucht werde. Welzel forderte die Fraktionen auf, den Antrag noch einmal neu und schriftlich zu formulieren, dann könne man ihn noch einmal auf die Tagesordnung in einer der nächsten Sitzungen nehmen. Unabhängig davon wird die Verwaltung beim Städte- und Gemeindetag nachfragen, ob es ähnliche Fälle und mögliche Formulierungsvorschläge für eine Satzung gebe. „Den Parteien bleibt es unbenommen, weiter nachzuforschen, ob es eine Lösung gibt und diese dann bei der Verwaltung einzuspeisen“, so Welzel abschließend.

Auf Nachfrage von Ottilia Trommer (CSU) erklärte Madsack, dass die Plakate spätestens eine Woche nach der Wahl abgehängt werden müssten; Trommer bat, dies stärker zu kontrollieren, da die Plakate teilweise deutlich länger hängen würden.