Ja zu Pflügl: CSU wendet sich von ihrem Bürgermeister Welzel ab

Die CSU-Mitglieder in Bad Wörishofen haben eine wegweisende Entscheidung für die Bürgermeisterwahl im März 2026 getroffen. Ihr eigener Bürgermeister Stefan Welzel spielt in diesem Plan allerdings keine Rolle mehr. In der Versammlung fielen deutliche Worte. Der größte CSU-Ortsverband des Unterallgäus will, dass der parteilose Daniel Pflügl Bürgermeister wird. Er soll gemeinsamer Kandidat von vier Parteien und Gruppierungen werden. Auch die Grünen stimmten am gleichen Abend für Pflügl.

Der Gasthof Adler war am Donnerstagabend der Mittelpunkt des politischen Bad Wörishofens. CSU und Grüne hielten dort parallel ihre Ortsversammlungen ab, Tür an Tür. Hand in Hand soll es nämlich in den Kommunalwahlkampf 2026 gehen – zumindest was den Bürgermeisterkandidaten betrifft. Im Mittelpunkt beider Versammlungen stand Daniel Pflügl. Bei der CSU ging es zunächst aber darum, den Mitgliedern genau zu erläutern, warum der Ortsvorstand sich dazu entschlossen hat, den eigenen Bürgermeister nicht mehr weiter zu unterstützen und ihn abzulösen.

Icon vergrößern Ein Abend, zwei Versammlungen: Auch die Grünen stehen hinter Pflügl. Foto: Markus Heinrich Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ein Abend, zwei Versammlungen: Auch die Grünen stehen hinter Pflügl. Foto: Markus Heinrich

„Die letzten Jahre waren für unsere Stadt nicht leicht“, sagte die Ortsvorsitzende Marion Böhmer-Kistler, die Welzel im März in diesem Amt abgelöst hatte. Statt Vertrauen habe Misstrauen geherrscht. Das wiederum habe Vertrauen bei den Bürgerinnen und Bürgern gekostet. „Wir brauchen wieder ein Bad Wörishofen, in dem die Akteure zusammenarbeitet“, forderte Böhmer-Kistler. Sie erinnerte an die beiden Amtszeiten von Bürgermeister Klaus Holetschek, der später Bayerns Gesundheitsminister wurde und nun CSU-Fraktionschef im Landtag ist. „Unter Holetschek war Bad Wörishofen geprägt von einer Kultur der Zusammenarbeit; er hat die Menschen eingebunden.“ Ein Bürgermeister allein könne zwar die Probleme einer Stadt nicht lösen. „Aber er kann führen, die Menschen motivieren und vereinen.“ Pflügl sei ein Kandidat, „der Brücken baut“, wo andere Mauern errichten. „Er ist einer, der zuhört und der tief in der Stadt verwurzelt ist.“ Pflügl sei ein „Mensch mit Herz, Verstand und Verantwortungsbewusstsein.“

Dritte Bürgermeisterin Michaela Bahle-Schmid sagte, Bad Wörishofen brauche „jetzt einen Bürgermeister, der führt und nicht überfährt, der zuhört und der Projekte nicht nur beginnt, sondern auch zu Ende bringt.“ Ein Bürgermeister müsse „wissen, was Teamarbeit bedeutet“. Pflügl verkörpere das. „Er steht für Transparenz, Ehrlichkeit und Dialog.“ Pflügl sei „ein Kandidat, der Menschen verbindet statt trennt“. Zudem habe er gezeigt, dass der „nicht aufgibt, wenn es schwierig wird“. Dass auch die CSU-Fraktion hinter Pflügl steht, machte Fraktionschef Tobias Kotonski klar – „voll und ganz und das ist ein deutliches Zeichen“, betonte er. Man müsse nun „ein starkes Signal für unsere Zukunft, unsere Familien und unsere Kinder setzen“.

Pflügl, der kürzlich 50 Jahre alt geworden ist, fand ebenfalls deutliche Worte. Man habe „leidlich festgestellt, dass die Antwort maßgeblich vom Charakter und dem Führungsstil eines Bürgermeisters abhängt“, sagte Pflügl zu den Überlegungen dazu, wie man in die Zukunft gehen wolle. „Deshalb ging es sehr schnell um die Frage, wer das künftig macht.“ Er sei sicher, dass man den „Steuerknüppel wieder nach oben ziehen kann, aber nur gemeinsam“, betonte Pflügl. Deshalb könne der nächste Bürgermeister nur ein überparteilicher sein, welcher diesen Prozess moderiert. Man müsse wieder handlungsfähig werden, betonte Pflügl mehrfach. Denn es gebe keinen besseren Nährboden für radikale, antidemokratische Stimmung und Politikverdrossenheit als „zwölf Jahre Stillstand in einer Stadt“. Gemeint waren damit die Amtszeiten von Paul Gruschka (FW) und Stefan Welzel. Gemeinsam müsse man nun Bad Wörishofen „reparieren, aufpolieren und wieder zum Glänzen bringen“, forderte Pflügl und sagte das anschließend auch bei den Grünen. Kaum eine andere Kommune habe so viel Potenzial wie Bad Wörishofen.

Bad Wörishofen müsse wieder handlungsfähig werden, fordert Pflügl

Das Heft des Handelns will Pflügl dabei in der Hand des Stadtrats sehen. Das gelte auch für die nötige Haushaltskonsolidierung. „Wir müssen wegkommen von dem Zustand, dass andere uns sagen, wenn ihr Stabilisierungshilfen wollt, müsst ihr erstmal euer Freibad und eure Eishalle schließen, oder die Gewerbesteuer erhöhen, wenn wir euren Haushalt genehmigen sollen.“ Pflügl will sich intensiv um die Unternehmen (“Chefsache“) und die Innenstadt kümmern, die ein „Place to be“ werden müsse, in dem man gerne Zeit verbringt. Das betonte er auch bei den Grünen, wo auch gefordert wurde, dort mehr Veranstaltungen für junge Leute zu bieten. Pflügl will zudem als Chef im Rathaus dafür sorgen, dass „alle wieder Spaß daran haben, zur Arbeit zu gehen“. Bad Wörishofens Verwaltung soll „superflott und superfreundlich“ sein. Zudem müsse das neue Juze endlich gebaut werden, auch ein Dorfgemeinschaftshaus für Schlingen könne man wohl realisieren, wenn „man keine Luftschlösser plant“, so Pflügl. Was ihm besonders wichtig ist: „Alle Bürgerinnen und Bürger sollen sich in Bad Wörishofen nicht nur sicher fühlen, sondern auch sicher leben können“, betonte der studierte Verwaltungswissenschaftler, der seit 1993 Polizist ist, derzeit als stellvertretender Leiter der Mordkommission 1 in München. „Mit diesem Thema bin ich bestens vertraut.“

Dass er auch mit Bad Wörishofen selbst bestens vertraut ist, machte der Kandidat ebenfalls deutlich. Als Kind war er beim Eiskunstlauf, beim Eishockey, bei den Pfadfindern, den Sternsingern und im katholischen Kirchenchor aktiv, war später dann auch Lektor in der Kirche. Pflügls Ehefrau Susanne, mit der er drei Kinder hat, ist die Schwester von Mathias Schneid, dem Inhaber des weithin bekannten Hotels Edelweiß. Sport, Musik und „mal raus mit Zelt und Rucksack“ sind die Hobbys, mit denen der FCA-Fan Pflügl entspannt. Auf der politischen Bühne war er bereits Bezirkschef der Grünen, weiterer stellvertretender Landrat im Unterallgäu, aktuell ist er Zweiter Bürgermeister von Bad Wörishofen.

Das will Pflügl für junge Leute und die Innenstadt von Bad Wörishofen tun

Zu den Fragen aus der Versammlung sagte Pflügl, er setze in allen Bereichen auf Kommunikation, die Wirtschaft müsse einen direkten Draht ins Rathaus haben. Beim Hochwasserschutz könne er sich mobile Schutzwände vorstellen, sogennate „Flood Fences“. Diese könne man gemeinsam auf Landkreisebene beschaffen. Man müsse auch Ansprechpartner für den Ernstfall benennen. Man müsse auch den Kur- und Tourismusbetrieb der Zeit anpassen. „Wir machen in der Verwaltung so weiter, als hätte es seit den 90er Jahren keine Veränderung gegeben“, kritisierte Pflügl. Man habe weiterhin viel Tourismus, schaffe es aber nicht, zu profitieren. Dabei sei „Kneipp genial, aber wir schaffen es nicht, das zu vermarkten“.

Pflügl will das Angebot für junge Leute verbessern, dazu auch die Vereine unterstützen, auch kulturelle Angebote schaffen, etwa mit dem Landestheater Schwaben. Das Juze in seinem jetzigen Zustand sei „ein Armutszeugnis“. Pflügl will auch das ändern. Bei den Grünen sagte er dann noch zur Situation der Asylbewerber in der Stadt, er könne sich auch einen Integrationsreferenten vorstellen. Zudem hielte er es für gut, wenn es in der Verwaltung eine Person gebe, die sich um alle Zuschüsse kümmert. Das sei kompliziertes Terrain, aber es gebe viele Möglichkeiten, an Geld zu kommen. Auch die Situation der Grund- und Mittelschule war dort Thema. Pflügl sagte, er sei skeptisch, ob es wirklich einen zweiten Standort brauche. Ein Neubau koste eine Menge Geld. „Das muss gut durchdacht sein.“ Wichtig sei jetzt, den bestehenden Standort zu sanieren und auszubauen. Das tue man. Es werde dazu wohl die alte Turnhalle abgerissen und dort neu gebaut, gab Pflügl einen kleinen Einblick. Ein Dorn im Auge sind Pflügl auch die Planungskosten der Stadt. „Wir sind Planungsweltmeister“, kritisierte er. „Doch wenn wir einen Plan dann brauchen, ist er oft veraltet“, sagte er und Fraktionssprecherin Dr. Doris Hofer nannte als Beispiel den Plan für die Bürgermeister-Stöckle-Straße. Dabei machten Planungskosten im Schnitt zehn Prozent der Baukosten aus. „Da kann man sich vorstellen, was da zusammenkommt“, sagte Hofer. Pflügl betonte, er wolle keinen Streit. Es gebe im Stadtrat auch keinen Streit. „Ich streite auch nicht mit Stefan Welzel“, sagte er.

So stimmten CSU und Gründe am Ende zur Bürgermeisterfrage ab

Es geht um eine richtungsweisende Entscheidung, sagte Michaela Bahle-Schmid am Ende bei der CSU „Wir wollen einen mutigen Weg gehen“, betonte Marion Böhmer-Kistler. Die CSU stelle bewusst die Partei hinten an. „Es geht um unsere Stadt“, bekräftigte sie. „Und Daniel Pflügl ist genau der Bürgermeister, den Bad Wörishofen jetzt braucht.“

Die Mitglieder folgten dem Vorstand mit großer Mehrheit. Von 46 Wahlberechtigten stimmten 40 für einen gemeinsamen Kandidaten Pflügl; drei stimmten dagegen, drei enthielten sich. Mit einem Wahlergebnis von 87 Prozent kann Pflügl nun in die Nominierungsversammlung gehen. Diese soll als gemeinsame Versammlung von CSU, Grünen, SPD und Generation Fortschritt abgehalten werden. Bei den Grünen war zu hören, dass man sich auf den 8. November verständigt habe. Der ursprünglich angepeilte 21. Oktober ist damit wieder vom Tisch. SPD und Generation Fortschritt müssen zuvor noch eigene Versammlungen abhalten. Die Stimmen der Grünen scheinen Pflügl schon sicher. Bei seiner früheren Partei erreichte er bei elf Wahlberechtigten 100 Prozent Zustimmung. Beide, CSU und Grüne, fassten zudem Empfehlungsbeschlüsse, mit denen sie der Nominierungsversammlung die Wahl Pflügls anraten.