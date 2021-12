„Korken“ für Wörishofens Thermalquelle in 2300 Metern Tiefe

Plus Die zweite Bohrung nach Thermalwasser in Bad Wörishofen ist Geschichte. Zum Schluss wird das Sieben-Millionen-Euro-Projekt nochmals teurer.

Es sieht nach Ausbau aus, ist aber ein Rückbau: Bad Wörishofens zweite Geothermal-Bohrung ist Geschichte. Die Stadtwerke machen einen Deckel – besser: einen Pfropfen – auf das bislang sieben Millionen Euro teure Projekt. Die Kosten steigen damit letztmalig nochmals an.