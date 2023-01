Kostenlos Glasfaser bis ins Haus: Telekom investiert in Bad Wörishofen

Schnelles Internet für Kur- und Gartenstadt: Für 8500 Haushalte und Unternehmen in Bad Wörishofen gibt es ein neues Angebot.

Gute Nachrichten zum Jahresbeginn: Damit Kunden über einen schnelleren Anschluss für digitales Arbeit und Lernen, Smart Home, Streaming und Gaming verfügen, erhalten rund 8500 Haushalte und Unternehmen in der Kur- und Gartenstadt sowie im Gewerbegebiet Unteres Hart ab Frühjahr 2024 Glasfaser.

„Hohe Geschwindigkeiten am eigenen Anschluss sind wichtig. Schließlich soll im WLAN zu Hause und im Betrieb alles stabil laufen“, erklärte Daniel Frank, Regionalmanager der Telekom bei der Unterzeichnung einer Vereinbarung zwischen der Stadt Bad Wörishofen und der Telekom am Montag. Wer sich bis zum Baubeginn für einen Glasfaser-Anschluss entscheidet, bekommt ihn kostenfrei. Und das unabhängig davon, ob man bei der Telekom oder bei einem anderen Anbieter Kunde sei. Haus- und Grundstückeigentümer sparen somit knapp 800 Euro für den Hausanschluss, so die Telekom. Wer als Immobilienbesitzer die Vorteile von Glasfaser nutzen möchte, muss der Telekom das Einverständnis geben, den neuen Anschluss zu legen. Auch wer zur Miete wohnt, kann das schnelle Internet über den Vermieter beantragen.

Die Glasfaseraktion für Bad Wörishofen funktioniert ohne eine Vermarktungsquote

Der Ausbau erfolgt ohne das Erreichen einer Vorvermarktungsquote. Das neue Netz ermöglicht Privatkunden hohe Bandbreiten bis ein Gigabit pro Sekunde (Gbit/s). Betriebe, die in diesem Bereich ansässig sind, können künftig bis zu 100 Gbit/s buchen. Bürgermeister Stefan Welzel hob die Bedeutung eines schnellen Internets heraus: Glasfaser sei die Lebensader für die digitale Gesellschaft. Das neue Netz erhöhe die Attraktivität von Bad Wörishofen. „Glasfaserleitungen bilden die Grundlage für weitere Firmenansiedlungen, Unternehmensentwicklungen und die immer mehr nachgefragten Homeoffice-Möglichkeiten. Dies sichert die Zukunftsfähigkeit der Stadt als attraktiven Wohn- und Wirtschaftsstandort.“ Daniel Frank stellte heraus, dass Glasfaseranschlüsse den Wert einer Immobilie um bis zu fünf Prozent steigern.

