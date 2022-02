Bad Wörishofen

vor 32 Min.

Krähen vor der Brutzeit: Es wird wieder laut in Bad Wörishofen

Plus Für die geschützten Saatkrähen beginnt auch in Bad Wörishofen die Brutzeit. Für Anwohner bedeutet das oft Lärm und Dreck. Sie haben Fragen.

Von Markus Heinrich und Tobias Schuhwerk

Wenn im März die Brutzeit der Saatkrähen beginnt, ist das auch für Bewohnerinnen und Bewohner in Bad Wörishofens Innenstadt unüberhörbar. Am Schmutz und an den „Krah-Krah“-Rufen der Vögel stören sich auch Anwohner in anderen Allgäuer Gemeinden. In Bad Wörishofen ist die Zahl der Krähen allerdings binnen kurzer Zeit enorm stark gestiegen.

