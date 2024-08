Kreative Ferien in der Kneippstadt

Es ist schon eine gut 15-jährige Erfolgsgeschichte, das Sommerferienprogramm in der Kneippstadt in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring. Und ebenso lange wird es von Christine Tornow hauptverantwortlich betreut. Sechs Wochen lang läuft es jeweils in den großen Ferien, und wer für eine oder zwei Wochen dabei sein will, muss sich bei der digitalen Anmeldung im Frühjahr sputen, denn ausgebucht ist es meist sehr schnell. Angeboten ist es für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren und geboten ist ein Programm, das an Unterhaltung und Abwechslung eigentlich nichts zu wünschen übrig lässt. „Dass dies so möglich ist, dafür ist eine tolle Gemeinschaftsleistung von Betrieben, Vereinen, Gaststätten, Einzelpersonen, der Stadtwerke und natürlich auch der Stadt selbst notwendig“, sagt Christine Tornow beim Besuch.

Beim Ferienprogramm wurden am Tage des MZ-Besuches gerade Masken gebastelt. Auf dem Tisch schaut es aus wie in einer Künstler-Werkstatt. Foto: Helmut Bader

Die Stadtwerke stellen Busse kostenlos bereit, Gaststätten laden zum Mittagessen ein, Vereine bieten ihre Sportarten an, das MGH ist mit einem Ausflug mit im Boot und noch vieles mehr. In einem Prospekt sind alle Aktivitäten und die Anbieter und Angebote zusammengefasst. Inzwischen ist es das Schulzentrum am Ostpark, das die optimalen Räume und auch das Catering zur Verfügung stellt.Von dort kommen auch etliche der Betreuer, die den Sozialzweig der FOS besuchen. Auch hier hat sich schon ein festes Team gebildet, das oft über mehrere Jahre mitmacht und sich bei den Kindern großer Beliebtheit erfreut.

Lucille befindet sich allerdings schon im 3. Ausbildungsjahr zur Erzieherin, ist durch Freunde dazugekommen und schon zum dritten Male dabei: „Mir macht es einfach Spaß, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Es macht mir auch nichts aus, wenn ich dafür meinen Urlaub hernehmen muss. Wir sind ein tolles Team, bei dem ich gute Kontakte geknüpft habe, was mir auch selbst wieder weiter hilft“, begründet sie ihren Einsatz für die Kinder.

Isolde Egger, macht regelmäßig beim Sommerprogramm mit und organisierte diesmal den „Kunstkurs Maskenbau". Foto: Helmut Bader

Heute steht auch noch etwas ganz Besonderes auf dem Programm. Es werden Masken mit allerlei Materialien gebastelt, die am Ende fast wie solche aus Venedig aussehen. Gekommen ist dazu Künstlerin Isolde Egger, die auch die vielen Materialien aus ihrem Theaterfundus mitgebracht hat und die Kinder in den sieben Gruppen zusammen mit anderen Kräften anleitet. Da liegen Federboas, Tüllsachen, Klebeutensilien und sogar Perücken auf den Tischen. Es wird geschnitten, geklebt und verziert, was das Zeug hält, bis am Ende tolle, bunte, künstlerisch auch schon anspruchsvolle Masken aus den weißen Rohlingen entstehen, die dann mit Stolz gezeigt werden. Rotary hat alles finanziell unterstützt.

Spaß haben und neue Freunde finden beim Ferienprogramm in Bad Wörishofen

Die elfjährige Lilli ist schon Stammgast im Ferienprogramm und erzählt: „Ich mache mit, seit ich sechs Jahre alt bin und es ist immer wieder toll. So ist es in den Ferien nie langweilig und meine Freunde und Freundinnen sind auch dabei. Man lernt auch andere Kinder kennen, das macht immer Spaß. Das mit den Masken heute finde ich besonders toll, weil ich die so gestalten kann, wie ich sie haben möchte, mit vielen bunten Farben, Blumen und anderen Dingen.“

Neulinge sind dagegen Maxim und Marco. „Wir sind heuer das erste Mal für jeweils eine Woche dabei und uns hat bisher alles gut gefallen. Wir haben schon neue Freunde kennengelernt. Wenn alle wieder mitmachen, melden wir uns nächstes Jahr wieder an“, sind sie überzeugt. Am Ende gibt es eine ganze Ausstellung von tollen Masken, darunter auch die von Lilli und der beiden Jungs.

Einige besonders gut gelungene Masken-Exemplare Foto: Helmut Bader

Christine Tornow erwähnt noch bisherige Aktivitäten wie den Bienenbesuch bei Kai Petersen oder der Besuch beim Kraftwerk am Stausee mit Entenrennen beim Bächlein neben der Wassertreppe. „Die Betreuer blieben gegen die Kinder aber leider nur zweite Sieger“, bedauert sie. „Wir haben aber auch in diesem Jahr wieder viele neue Angebote mit im Programm. Das ist nur möglich, weil sich neben den Stammangeboten immer wieder jemand findet, der mitmacht, seien es Firmen, Gaststätten oder Einzelpersonen. Es ist einfach eine schöne Gemeinschaftsaufgabe, die zeigt, dass es in der Gesellschaft schon noch viel Positives gibt, wenn man es anpackt.“

Oft können die Kinder auch aus zwei Angeboten auswählen wie am 16. August zwischen einem Back-Angebot oder einer Stadtralley um Pfarrer Kneipp. Üppig ist auch das Sportangebot mit Fußball beim FC Bad Wörishofen oder Tischtennis bei den Tischtennisfreunden, beim Discgolf im Ostpark oder sogar beim „Schnupperkurs Schach“, um nur einige Dinge zu nennen, die noch anstehen. Die Kinder der nächsten Wochen können sich schon darauf freuen.

Langeweile in den Ferien findet bei dem Programm jedenfalls nicht statt. Eine kleine Auszeit darf sich jedoch heuer auch erstmals Christine Tornow, die so viel Herzblut in dieses Ferienprogramm seit vielen Jahren steckt, nehmen. In den zweiten drei Wochen wird sie von Luca Rippberger, Student für Sozialarbeit, vertreten.