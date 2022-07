Bad Wörishofen

14:00 Uhr

Kreis-Seniorenheim mit mehr Platz, aber zu wenig Personal

Der neue Anbau am Kreis-Seniorenheim Bad Wörishofen.

Plus Die Erweiterung des Kreis-Seniorenheims Bad Wörishofen ist abgeschlossen. Doch nun herrscht Personalmangel.

Von Helmut Bader

Überwiegend zufrieden Gesichter konnte man in der Bauausschusssitzung des Kreistages sehen. Die Erweiterung des Seniorenwohnheims Am Anger in Bad Wörishofen konnte nicht nur abgeschlossen werden, sondern es blieb sogar bei den vereinbarten Kosten von etwa vier Millionen Euro. Allerdings gibt es nun ein anderes Problem.

