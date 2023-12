Bad Wörishofen

vor 32 Min.

Kreisverkehr als Favorit für Mansfield-Platz, doch die Kosten schrecken ab

Der Katherine-Mansfield-Platz in Bad Wörishofen soll umgebaut werden.

Plus Wie geht es mit der einstigen Pescatore-Kreuzung in Bad Wörishofen weiter? Das Verkehrsproblem ist deutlich sichtbar, doch eine Lösung lässt noch auf sich warten.

Von Markus Heinrich Artikel anhören Shape

Als die Planungen begannen, war es noch die Pescatore-Kreuzung. Nun ist es offiziell der Katherine-Mansfield-Platz, doch die Frage ist noch immer die gleiche: Kreisverkehr oder Vorfahrtstraße? Der Stadtrat sollte das jetzt eigentlich entscheiden, denn die Verkehrsprobleme an der Stelle sind offensichtlich. Doch die Baukosten sind so hoch, dass noch ein Zwischenschritt nötig wurde.

Der Katherine-Mansfield-Platz in Bad Wörishofen ist ein Verkehrsknoten, der mehr und mehr zum Problem wird. Er müsse mittlerweile teilweise zehn Minuten lang warten, um überhaupt aus seinem Grundstück fahren zu können, berichtete Josef Kunder ( CSU) im Stadtrat. Der Ingenieur Michele Mongella hat zwischenzeitlich eine Machbarkeitsstudie für bauliche Verbesserungen erstellt. Mongella kennt die Situation. Er hat vor vielen Jahren bereits den großen Kreisverkehr an der Sattelkreuzung geplant, beim Feneberg-Markt. Auch für den Mansfield-Platz hatte er einen Kreisverkehr mitgebracht. Zudem stellte er eine Lösung mit Vorfahrtstraße vor. Dass ihm der Kreisverkehr die liebere Lösung wäre, machte Mongella ebenfalls klar. Wieder will er mit einem Kreisverkehr-Durchmesser von 28 Metern arbeiten, das kann sich dann jeder vorstellen, der die Sattelkreuzung regelmäßig nutzt. Da könnten auch zwei, vielleicht sogar drei Autos nebeneinander Platz finden, machte Mongella deutlich. Für Bad Wörishofens Buslinien wäre das dann auch kein Problem, schilderte er auf Nachfrage von Wirtschaftsreferentin Christine Waibl (CSU). Allerdings würde er heute nicht mehr mit einem inneren Kreis aus Pflastersteinen arbeiten, machte der Planer deutlich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen