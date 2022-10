Bad Wörishofen

14.10.2022

Kreuzer-Areal Bad Wörishofen: Mit Nachbarn außergerichtlich geeinigt

Das Gebäude, das auf dem Kreuzer-Areal entstehen soll, ist im Modell in Holzbauweise zu sehen. Das große Gebäude rechts im Bild ist das Kurhaus von Bad Wörishofen.

Plus Man sei vom Investor verklagt worden, schreibt ein Anwohner.Das Unternehmen teilt mit, es habe eine Lösung ohne Richter gegeben.

Von Markus Heinrich Artikel anhören Shape

Bei den Vorbereitungen zu einem der größten Bauprojekte in Bad Wörishofens Stadtgeschichte gab es nicht immer nur freundliche Worte. Ein Bürger merkte in einer öffentlichen Stellungnahme an, er sei vom Investor verklagt worden. Das Unternehmen spricht dagegen von Klärungsbedarf bezüglich bestehender Vereinbarungen.

