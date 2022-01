Bad Wörishofen

Kreuzer-Areal: Das Grundwasser muss gereinigt werden

Die Abrissarbeiten auf dem Kreuzer-Areal in Bad Wörishofens Innenstadt sind weit fortgeschritten.

Plus Nach dem Bekanntwerden der Öl-Verschmutzung ist nun klar, wie es auf der Großbaustelle in Bad Wörishofen weitergeht. Das Öl ist wohl schon zu früheren Zeiten ins Erdreich gelangt.

Von Markus Heinrich

Was die Fachbehörden befürchtet hatten, ist auch eingetreten: Öl aus einer Altlast auf dem Kreuzer-Areal in Bad Wörishofen ist auch ins Grundwasser gelangt. Dass sowohl Investor als auch Wasserwirtschaftsamt gelassen bleiben, liegt am nun festgestellten Ausmaß der Verschmutzung. Gehandelt werden muss allerdings, das macht das Wasserwirtschaftsamt klar.

