Bad Wörishofen

17:00 Uhr

Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ziehen in Wörishofens Impfzentrum

Am Mittwochnachmittag kamen 68 Geflüchtete im Impfzentrum an.

Nachdem tagelang unklar war, wann das in Windeseile umgerüstete Impfzentrum belegt wird, kamen am Mittwoch zahlreiche Geflüchtete dort an.