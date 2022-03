Kriminalstatistik: Zwei Bluttaten in einer der sichersten Gegenden

Plus Im Dienstbereich der Polizei Bad Wörishofen sinkt die Zahl der Straftaten auf einen bayernweiten Spitzenwert. Allerdings wurden im vergangenen Jahr zwei Menschen getötet und es gibt mehr Sexualdelikte.

Zwei Kapitalverbrechen haben im vergangenen Jahr für Erschütterungen im Dienstbereich der Polizei Bad Wörishofen gesorgt, darunter ein Mord. Zwei Menschen wurden umgebracht, in Bad Wörishofen und Wiedergeltingen. Bad Wörishofens kommissarischer Polizeichef Robert Stephan sagt dennoch: „Wir leben in einer der sichersten Regionen Bayerns.“ Die neuen Zahlen geben ihm recht.