Kripo entdeckt mehrere Prostituierte in einer Bad Wörishofer Pension

Die Kripo nimmt in Bad Wörishofen einen Mann wegen Zuhälterei-Verdachts fest. Bei dem Einsatz trafen die Polizisten mehr Frauen an, als erwartet.

Die Kripo Memmingen hat in Bad Wörishofen illegale Prostitution mehrerer Frauen unterbunden und dabei auch einen Mann festgenommen. Gegen ihn ermittelt die Kripo nun wegen Zuhälterei.

Die Ermittler hatten das Angebot aus Bad Wörishofen auf einer einschlägigen Internetseite entdeckt. Am Dienstagnachmittag trafen sie unter der Adresse aber nicht nur eine, sondern gleich vier Frauen an, die in einer Pension verbotenerweise ihre Liebesdienste anboten. Zudem nahmen die Polizisten einen Mann fest, der für mindestens eine der Frauen die Termine vereinbart und dann ihre Einnahmen an sich genommen habe, wie die Polizei am Freitag berichtete.

In Gemeinden mit weniger als 30.000 Einwohnern ist in Bayern Prostitution grundsätzlich verboten

Alle vier Frauen werden angezeigt. Alle beteiligten Personen stammen laut Polizei aus Rumänien und konnten in Deutschland keinen festen Wohnsitz nachweisen. In Absprache mit dem Landratsamt Unterallgäu und der Staatsanwaltschaft Memmingen mussten sie daher einen Geldbetrag hinterlegen, welcher der Höhe der zu erwartenden Strafe entspricht. Zwischenzeitlich seien alle Beteiligten wieder auf freiem Fuß.

In Bayern ist die Ausübung der Prostitution grundsätzlich erst in Ortschaften ab einer Einwohnerzahl von 30.000 Menschen zulässig, wie die Polizei mitteilt. Bei einer Einwohnerzahl zwischen 30.000 und 50.000 Menschen kann sie untersagt werden. „Hiervon haben viele Gemeinden dieser Größenordnung Gebrauch gemacht“, berichtet die Kripo. Bad Wörishofen hatte nach Angaben der Stadtverwaltung zum Jahresbeginn 17.598 Einwohnerinnen und Einwohner. (mz)

