Kinderbetreuung wird in Bad Wörishofen teils deutlich teurer

In Bad Wörishofen steigen die Gebühren für die Kinderbetreuung.

Plus Bad Wörishofens Stadtrat erhöht die Gebühren für Krippe, Kindergarten und Hort. Neu ist auch, dass wegen Fehlverhaltens der Eltern gekündigt werden kann.

Von Markus Heinrich

Eltern müssen in Bad Wörishofen schon bald höhere Gebühren für Kinderbetreuung bezahlen - allerdings weniger, als die Stadt ursprünglich verlangen wollte. Der erste Entwurf hatte eine Welle der Empörung ausgelöst. Familien hätten teils mehrere tausend Euro an Mehrkosten verkraften müssen. Der nun gefundene Kompromiss fällt deutlich milder aus. Finanzreferent Konrad Hölzle ( CSU) spricht aber dennoch von einer "deutlichen Erhöhung", die sich vor allem in der Krippe bemerkbar macht.

Mehrere Beratungsrunden habe es seit der denkwürdigen Stadtratssitzung im Februar gegeben, berichtete Bürgermeister Stefan Welzel (CSU). Damals waren viele Eltern zur Sitzung gekommen, um zu zeigen, wie unzufrieden sie mit den Plänen der Stadt sind, die unsere Redaktion vorab öffentlich gemacht hatte. Der Stadtrat setzte das Thema damals allerdings kurzerhand ab, um einen Kompromiss zu finden. Den gibt es nun.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

