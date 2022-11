Bad Wörishofen

vor 18 Min.

Kritik am Nebenjob von Bad Wörishofens Bürgermeister

Die Beruflichen Schulen in Bad Wörishofen entwickeln sich stark unterschiedlich.

Plus Gruschka (FW) kritisiert seinen Amtsnachfolger Welzel (CSU) und legt sein einstiges Gehalt offen. Welzel weist die Kritik zurück und betont Synergieeffekte.

Von Markus Heinrich Artikel anhören Shape

Bürgermeister der größten Stadt des Landkreises Unterallgäu sein und nebenbei an einer Schule unterrichten – geht das? Nein, findet Bad Wörishofens ehemaliger Bürgermeister Paul Gruschka (FW). Seine Kritik richtet sich gegen Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel (CSU), der mit dem Segen der Stadtratsmehrheit wöchentlich an der Hotelfachschule Bad Wörishofen unterrichtet. „Es kann nicht sein, dass Welzel seiner Lehrtätigkeit nachgeht und Bürgerinnen und Bürger bei ihm keine Termine bekommen“, so Gruschka. Welzel weist die Kritik zurück. Die Aufgaben ließen sich „hervorragend“ verbinden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen