Kritik von Nachbarn, Zustimmung im Wörishofer Stadtrat: Bebauungsplan für Kreuzer-Areal genehmigt

Die IHK kritisiert, dass in dem Gebäude an Bad Wörishofens Fußgängerzone Außengastronomie nur bis 22 Uhr erlaubt wird. Im Rat ist das Stimmungsbild eindeutig.

Nach dem Ende des Sommerbauverbots am 15. Oktober können die Arbeiten auf dem Kreuzer-Areal weitergehen. Der Stadtrat von Bad Wörishofen hat im Vorfeld einen wichtigen Beschluss gefasst und den Bebauungsplan genehmigt. Vereinzelte Kritik kam aus der Bürgerschaft. Es geht um die Sorge vor Wertverlust, Hochwasser und bleibende Schäden an der Natur.

Zu Wort gemeldet hatte sich zum Kreuzer-Areal auch die Industrie- und Handelskammer Schwaben (IHK). Sie kritisiert, dass die Stadt die Außengastronomie beschränkt und nur bis 22 Uhr draußen gegessen und getrunken werden darf. Das verringere die Attraktivität der gastronomischen Angebote. In den Neubau zwischen Fußgängerzone und Fidel-Kreuzer-Straße sollen neben Wohnungen und Büros auch Ladengeschäfte und Platz für Cafés oder Restaurants geschaffen werden. Mit Verweis auf Bad Wörishofens strenge Lärmschutzordnung und die Rolle als Kurort, was Ruhe voraussetzt, lehnte der Rat aber eine Planänderung ab. So hatte es zuvor Johanna Kiechle vom Planungsbüro Sieber empfohlen. Gleiches galt für alle weiteren Stellungnahmen: keine Planänderung.

Der Architektenwettbewerb fürs Kreuzer-Areal in Bad Wörishofen entschieden. Das Gebäude, das entstehen soll, ist im Modell in Holzbauweise zu sehen. Das große Gebäude rechts im Bild ist das Kurhaus von Bad Wörishofen. Foto: Markus Heinrich

Ein Bürger hatte die Gefahr eines Grundwasseranstiegs um 40 Zentimeter beschrieben. Hier werde man aber mit einer Düker genannten Druckleitungskonstruktion dafür sorgen, dass es nicht mehr als zehn Zentimeter Grundwasseranstieg gebe, sagte Kiechle. Kritisiert wurde zudem, dass das große Gebäude auf fünf Meter Abstand an die Nachbarn heranrücken darf. „Eine Zumutung sei das“, schrieb der Bürger, der eine von zwei eingegangenen Stellungnahmen aus der Bevölkerung in diesem Stadium der Planung verfasst hatte. Es war bereits die dritte Möglichkeit, sich zu den Plänen zu äußern.

Ein Anwohner befürchtet durch den Neubau auf dem Kreuzer-Areal einen Wertverlust seiner Wohnung

Auch ein Wertverlust für die eigene Wohnung wurde befürchtet, durch die Abholzung der Bäume auf dem Areal und die „zahlreichen Ausnahmen“, welche für das Kreuzer-Projekt gemacht würden. Die Planer gaben zu Bedenken, dass ein Wohnquartier durch einen solchen Neubau auch aufgewertet werde.

Die Planung zeige zudem Lüftungsanlagen in Containergröße auf dem Dach des Gebäudes, wurde kritisiert. Johanna Kiechle sagte, man sei hier noch in der Planungsphase. Die Lüftung werde so platzsparend wie möglich ausgeführt. Zudem würde auch für diese Geräte Bad Wörishofens Lärmschutzverordnung gelten. Vom Kurhaus und dem Park aus seien die Lüftungsgeräte nicht zu sehen, sagte Kiechle. Ein anderer Bürger befürchtet, dass keine echte Feuerwehrzufahrt entsteht. Allerdings sei der Plan mit Bad Wörishofens Feuerwehr abgestimmt, sagte Kiechle.

Diesen Blick sollen künftige Bewohner des Kreuzer-Areals in Bad Wörishofen auf den Kreuzer-Park haben. Foto: Beer Bembé Dellinger Architekten

Zweiter Bürgermeister Daniel Pflügl (Grüne) hakte beim Thema Baumschutz nach. Alexander Hörmann vom Investor Binova sagte dazu, man habe bereits die Bäume auf dem Gelände für die zweistöckige Tiefgarage gefällt. „Die Bäume, die noch stehen, sollen erhalten werden“, betonte er. Im neuen Innenhof des Gebäudes werde es Nachpflanzungen gemäß Bad Wörishofens Baumschutzverordnung geben. Zur Größe der Bäume konnte aber zunächst niemand genau Auskunft geben. Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) sagte, es gehe wohl um einen Stammumfang von zwölf Zentimetern.

Pflügl sagte, das Bauprojekt werde sich „positiv auf die Stadt auswirken und nicht umgekehrt“, wie es ein Bürger gemutmaßt hatte. Der Stadtrat genehmigte den sogenannten vorhabenbezogenen Bebauungsplan bei zwei Gegenstimmen. In einer nichtöffentlichen Sitzung vor dem öffentlichen Teil hatte der Rat zudem den nötigen Durchführungsvertrag mit dem Investor genehmigt. Darin werden alle Rechte und Pflichten für das Vorhaben geregelt.

Investor für das mehr als 30 Millionen Euro teure Bauvorhaben ist die Binova Bad Wörishofen GmbH & Co. KG. Es geht um 4120 Quadratmeter. Entstehen sollen 60 bis 65 Wohnungen. 166 Menschen sollen dort einmal wohnen.