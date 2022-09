Künstlerin mit starkem Engagement für kranke Kinder

Noch bis Sonntag zeigt die Bad Wörishoferin Vera Klöter ihre Werke in den Kunstwerken.Der gesamte Verkaufserlös geht an das Kinderhospiz in Bad Grönenbach.

Ob wilde Tiere, heimisches Federvieh, Landschaften, zarte Blüten, Portraits von bekannten Persönlichkeiten wie Rudolf Schock und Yul Brunner oder grazile Schönheiten – die Bad Wörishofener Künstlerin Vera Klöter hat sie in autodidaktischer Arbeitsweise auf Leinwänden festgehalten. Die 80-jährige Malerin und Fotografin zeigt ihre umfangreichen Bilder in den Bad Wörishofer Kunstwerken.

Der Erlös vom Verkauf geht an das Kinderhospiz St. Nikolaus Bad Grönenbach, so wie sie es bereits mit den gespendeten 1000 Euro anlässlich ihres runden Geburtstages gemacht hat.

Die Künstlerin Vera Klöter spenden den Erlös an das Kinderhospiz

Marlies Breher ist die Vorsitzende der Süddeutschen Kinderhospiz-Stiftung (Trägerin Kinderhospiz St. Nikolaus) und vom Kinderhospiz im Allgäu (Förderverein Kinderhospiz St. Nikolaus). Sie war bei der Vernissage persönlich anwesend und konnte gemeinsam mit Vera Klöter zahlreiche Gäste begrüßen.

Während der Corona-Ausgangssperren habe Vera Klöter die Zeit genutzt und viel gemalt. Marlies Breher zitierte Vincent van Gogh: „Wenn du eine innere Stimme hörst, die sagt: ‚Du kannst nicht malen’, dann male auf jeden Fall, damit diese Stimme zum Schweigen gebracht wird.“ Vera Klöter habe immer auf ihre innere Stimme gehört und diese kleinen Wunderwerke auf Leinwand gebannt.

Marlies Breher sprach voller Inbrunst über das „Haus voller Leben“, denn das sei St. Nikolaus nicht nur für die schwerst kranken Kinder sondern auch für die betroffenen Eltern und Geschwister.

Da das Haus St. Nikolaus von der Politik nicht unterstützt wird, würden sie nur mit den Spenden und Mitgliedsbeiträgen arbeiten können. Da seien Aktionen wie diese von Vera Klöter ein Segen für das Hospiz. Bürgermeister Stefan Welzel bedankte sich persönlich bei Vera Klöter für ihr starkes Engagement, bei dem sie immer wieder mit vollem Herzen dabei sei.

Vera Klöter setzt sich in Bad Wörishofen ehrenamtlich ein

Vera Klöter erzählte, vor ihr sei schon als kleines Kind kein Blatt Papier sicher gewesen. Sie sagte: „Ich malte alles ab, was ich sah.“ Als sie 1942 geboren wurde, herrschte Krieg. Sie lebte damals in der ehemaligen Ostzone in Berlin. 1955 seien ihre Eltern und ihre Schwester nach München geflohen. Mit Malerei habe sie kein Brot verdienen können.

So wurde sie 1956 Technische Zeichnerin. Wie viel lieber hätte sie die Kunstakademie besucht, doch das konnte sie sich nicht leisten. So war sie 38 Jahre lang im Bereich „Kabel und Leitungen“ in der Qualitätskontrolle und Fertigungsüberwachung und später als Vertriebsberaterin tätig.

Sie erstellte zum Betriebsjubiläum Bildbände für ihre Kolleginnen und Kollegen. Das Mal- und Zeichnen-Wissen hat sie sich selbst angeeignet.

In ehrenamtlicher Tätigkeit hat sie unter anderem das Kurhausparkhaus nach der Renovierung mit einigen kleinen Kunstwerken versehen. Sie sagte: „Ich male mit Begeisterung. In der Corona-Zeit, als ich gezwungen war, mich auf meine Wohnungsinsel zurückzuziehen, habe ich wieder die Leidenschaft in meinen Fingern gespürt und mit viel Freude gemalt.“

Zahlreiche Fotobücher tragen ihre persönliche Handschrift, darunter gibt es „Ein Spaziergang durch Bad Wörishofen“, der 130. Geburtstag von Katherine Mansfield mit der Einweihung ihres Denkmals im Kurpark oder das Buch von der Jubiläumsfeier der Ambulanten Krankenpflege, um nur einige wenige zu nennen.

Die Verkaufsausstellung ist geöffnet bis einschließlich Sonntag, 4. September, täglich von 14 bis 18 Uhr in den Kunstwerken Bad Wörishofen (Kemptener Straße 3 ).