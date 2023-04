Kulturverein Yalla Yalla hat wieder viel vor

Der Verein "Yalla Yalla Kultur hilft" Bad Wörishofen plant heuer die sechste Fortsetzung des beliebten Soundfeld-Festivals sowie weitere Veranstaltungen.

Der Yalla Yalla Kulturverein Bad Wörishofen plant heuer die sechste Fortsetzung des beliebten Soundfeld-Festivals sowie weitere Veranstaltungen. Mit den Erlösen finanziert der Verein soziale Projekte in Lateinamerika, wie die Unterstützung von Schulen und Ausbildungsstipendien in Guatemala. Über die aktuellen Fortschritte der Initiativen informierte sich der Vorsitzende Yannic Wexenberger Anfang des Jahres vor Ort in Guatemala.

Trotz vergangener Krisenjahre konnte der wiedergewählte Vorstand bei der Jahreshauptversammlung eine positive Bilanz ziehen: Im Jahr 2022 investierte der Verein insgesamt 38.900 Euro in Stipendien und Projekte zur Förderung von Kindern und Jugendlichen in Lateinamerika. Die Einnahmen wurden durch Spenden und das Engagement der Patinnen und Paten erzielt sowie durch Veranstaltungen wie zwei Black-Market-Radio-Konzerte und das Soundfeld-Festival im Juli.

Der Kulturverein Yalla Yalla Bad Wörishofen unterstützt Kinder und Schulen

Eine wichtige Rolle im Engagement des Vereins spielt die Initiative "Lebensgrundlage bilden". 2022 hat sie erneut erfolgreich dazu beigetragen, Bildungschancen von Kindern in Lateinamerika zu verbessern. Insgesamt profitierten 63 Stipendiatinnen und Stipendiaten von den Fördermaßnahmen. "Mit 'Lebensgrundlage bilden' verfolgen wir auch weiterhin das Ziel, Bildungschancen zu fördern und so einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensumstände junger Menschen zu leisten. Wir freuen uns vor allem über die Solidarität seitens der Patinnen und Paten", so Vorsitzender Yannic Wexenberger. Insgesamt wurden für die Stipendien 17.710 Euro aufgewendet, wobei 16.575 Euro allein durch Patinnen und Paten generiert wurden. Den Rest habe der Verein beigesteuert, heißt es in einer Pressemitteilung.

2022 konnte Yalla Yalla drei zusätzliche Ausbildungsstipendien an junge Erwachsene vergeben und das Gehalt einer Lehrerin finanzieren, um eine bessere Bildung für Kinder und Jugendliche in der Region zu ermöglichen. Darüber hinaus unterstützte der Verein einzelne Personen und Familien bei der akuten Gesundheits- und Lebensmittelversorgung. Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit lag auf Renovierungen und Neubauten an Schulen. So unterstützte der Verein mitunter beim Neubau von Toiletten und der Errichtung eines Sportplatzes.

Yannic Wexenberger reiste Anfang des Jahres nach Guatemala, um sich vor Ort mit den einheimischen Projektleitern Juan und Dolores Xiloj über den Fortschritt der Yalla Yalla-Initiativen zu informieren. Er besuchte die von dem Verein unterstützten Schulen und diskutierte mit Direktorinnen, Lehrerinnen und Eltern über die Projekte. Darüber hinaus traf er sich mit Schülerinnen und Schülern, die sich in schwierigen Lebenssituationen befinden, um zu sehen, wie der Verein helfen könnte – etwa durch die Finanzierung von Schulgebühren, medizinischen Behandlungen oder Lebensmitteln für ihre Familien. Einige dieser Schüler wurden in "Lebensgrundlage bilden" aufgenommen, für sie sucht der Verein jetzt Patinnen und Paten.

Yalla Yalla Bad Wörishofen setzt auf Engagement und Solidarität

Es sei "gut zu sehen, wie die Gewinne unserer Veranstaltungen sowie die Privatspenden zur Verbesserung der Lernatmosphäre an verschiedenen Schulen beitragen oder es Kindern überhaupt ermöglichen, zur Schule zu gehen und eine Ausbildung abzuschließen. Immer wieder können wir so Menschen in Notsituationen helfen, satt zu werden oder eine notwendige medizinische Behandlung zu bezahlen“, so Yannic Wexenberger.

Der Stipendiat Victor hält seinen Bescheid über den erfolgreichen Abschluss der Mittelschule in den Händen. Foto: Jörg Lenuweit

Zwar könne ein kleiner Verein wie Yalla Yalla nicht die für die Überwindung des menschengemachten Leids und Elends erforderlichen strukturellen Veränderungen herbeiführen. Menschlich wären die globalen Verhältnisse erst, wenn alle Menschen satt werden und ihre Potenziale entfalten können. "Doch durch Engagement und Solidarität ist es uns zumindest möglich, manche Menschen zu unterstützen. Und jeder einzelne Mensch, der nicht hungern muss und Zugang zu Bildung sowie medizinischer Versorgung erhält, ist den Aufwand wert, den wir alle als Yalla Yalla in diesen Verein investieren."

In diesem Sinne setzt der Verein auch 2023 sein Engagement fort. So fand zum St. Patrick's Day im März bereits ein Konzert der Vereinsband Black Market Radio im Whisky Blues statt. Und auch für das 6. Soundfeld-Festival steht der Termin bereits: Am 28. und 29. Juli lädt der Verein Musikbegeisterte auf die Reitanlage, um mit namhaften lokalen und (inter-)nationalen Bands Open-Air-Stimmung vor Ort zu genießen. Die Planungen laufen bereits auf Hochtouren. (mz)