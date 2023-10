Kunst aus Obst, Gemüse und Blumen zum Erntedankfest in Bad Wörishofen

Plus Am Sonntag findet das Erntedankfest statt, auf das sich jede Kirchengemeinde ein wenig anders vorbereitet. Dabei gibt es auch Überraschungen.

"Für den Herrgott ist nur das Beste gut genug", sagt Mesnerin Elisabeth Nett und trägt mit Alexandra Linder eine große Obst- und Gemüsekiste, Nüsse, Honig, Bier, Wein, einen Brotkorb und einen schönen Herbststrauß zum Altar der St. Ulrich Kirche. Das Erntedankfest steht kurz bevor, auch die Gläubigen in St. Justina und der evangelischen Erlösergemeinde stecken mitten in den Vorbereitungen - und die sind überraschend unterschiedlich.

Gekonnt rollt Alexandra Linder eine orangefarbene Isomatte vor dem Altar aus, ein großer Sack Pinienrinde verwandelt diese innerhalb weniger Minuten in einen natürlichen Teppich. Im darauf platzierten schiffförmigen Korb bilden Kürbis, Blumenkohl, Tomaten, Kartoffeln, Zucchini, Paprika, Lauch und Zwiebeln eine appetitlich aussehende Grundlage, die nach dem Erntedankfest keinesfalls entsorgt wird. "Da gibt´s halt dann einen Eintopf bei den Mesnern", verrät Elisabeth Nett lachend und reicht Alexandra Linder weitere Erntegaben. "Das ist wie beim Lego-Bausatz", sagt die vierfache Mutter schmunzelnd.