Kunsthandwerkermarkt und Entenrennen: Das ist am Wochenende geboten

3000 Qietscheentchen stehen in den Startlöchern für ein großes Spektakel in Bad Wörishofen. Zudem warten Kunsthandwerkermarkt und Einkaufssonntag.

Kunsthandwerkermarkt und Entenrennen: In Bad Wörishofen ist am Samstag und Sonntag, 2. und 3. September, eine Menge geboten. Am Sonntag gibt es zudem noch einen verkaufsoffenen Tag des Handels.

Es ist mittlerweile der 53. Bayerische Kunsthandwerkermarkt in Bad Wörishofen. Er ist an beiden Tagen von 11 bis 17 Uhr in der Kneippstraße und auf dem Bonifaz-Reile-Weg in der Innenstadt geöffnet. Zudem steigt am Sonntag das große Entenrennen des Rotary Clubs auf dem Wörthbach in der Fußgängerzone von Bad Wörishofen für einen guten Zweck. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Auf dem Kunsthandwerkermarkt kann man sich auch die Sonne ins Haus holen. Foto: Franz Issing

Das Entenrennen startet am Sonntag um 15 Uhr. 3000 Enten aus Kunststoff schwimmen dann vom Guggerhaus aus um die Wette bis zum Ziel vor dem Kurtheater. Etwa eine halbe Stunde sind die Entchen dazu unterwegs, nachdem sie am Guggerhaus gemeinsam in den Bach gekippt wurden. Bei dem Wettschwimmen geht es weniger um ein großes Spektakel, als um den guten Zweck. So ist auch diesmal „Habt Spaß und tut Gutes“ Motto des Entenrennens. Für fünf Euro kann man eine Ente mit Startnummer adoptieren. Für die Patinnen und Paten der Enten gibt es am Renntag zudem Preise im Wert von über 5000 Euro zu gewinnen. Nötig dazu ist eine Rennlizenz.

Rennlizenzen für das Entenrennen in Bad Wörishofen gibt es noch bis zum 2. September

Jeder, der eine Startlizenz erwerben will, hat bis zum 2. September in der Sparkasse Bad Wörishofen, bei Barth-Wohnkultur, im Landmarkt Stockheim, der Hubertus-Apotheke, bei Aurelia Allgäuer Naturprodukte oder in der Zahnarztpraxis Kienle dazu Gelegenheit. Der Reinerlös des Entenrennens des Rotary Clubs geht in diesem Jahr an die Wörishofer Tafel, den Allgäu-Schwaben-Wünschewagen und an Kinder- und Jugendprojekte der heimischen Vereine.

Parallel zum Entenrennen der Rotarier findet am Samstag und Sonntag der 53. Bayerische Kunsthandwerkermarkt statt. Jeweils von 10 bis 17 Uhr bieten Kunsthandwerker aus ganz Deutschland an, was sie geschaffen haben: Kreative Werke aus Stein, Holz, Glas, Keramik, und Leder. Zusätzlich werben die Wörishofer Einzelhändler am verkaufsoffenen Sonntag von 12 bis 17 Uhr um die Kaufgunst der Besucher.

Lesen Sie dazu auch