Kunstsammlung der Ex-Justizministerin sind jetzt in Bad Wörishofen zu sehen

Die St.-Lukas-Stiftung in Bad Wörishofen hat eine bedeutende Zustiftung erhalten. Diesmal geht es um Ostereier.

Ostereier aus aller Welt sind bald im Haus der Kunst und Krippen in Bad Wörishofen zu sehen. Dort wird eine neue bedeutende Zustiftung präsentiert.

Die Sankt-Lukas-Stiftung hat im vergangenen Herbst erneut eine bedeutende Zustiftung bekommen. Sie stammt von keiner geringeren als der früheren bayerischen Justizministerin Mathilde Berghofer-Weichner. „Sie hat einen großen Teil ihres Vermögens in ihre Volkskunstsammlung gesteckt“, sagt Bartholomäus Ernst, einer der Begründer des Hauses der Kunst und der Krippen.

Ostereier aus der Sammlung der Politikerin sind in Bad Wörishofen zu sehen

Die Sankt-Lukas-Stiftung hat aus der großen Kunstsammlung eine umfangreiche Eiersammlung erhalten. Sie stammen aus dem Nachlass der 2008 verstorbenen Politikerin. In den vergangenen Monaten hat sich Bartholomäus Ernst einen ersten Überblick über mehrere tausend kunstvoll gestaltete Eier verschafft. Die Eier sind aus den unterschiedlichsten Materialien – aus Holz, aus Metall, Glas, Keramik oder aus den verschiedensten Naturmaterialien. Auch echte Eier von unterschiedlichstem Federtier zählen zur Sammlung. Das Bad Wörishofer Haus der Kunst und Krippen zeigt einen Teil der neuen Zustiftung.

Ostereier als kleine Kunstwerke stehen im MIttelpunkt. Foto: Simon Ledermann

Zu sehen ist die Sonderausstellung vom 17. März bis zum 20. Mai 2024. Geöffnet ist das Haus der Kunst und Krippen täglich, außer montags, von 15 bis 18 Uhr. Das Haus der Kunst und Krippen befindet sich im Erlenweg 7. Geschlossen ist das Kunsthaus am Karfreitag. Am Ostermontag und am Pfingstmontag ist das Haus ausnahmsweise montags geöffnet. (mz)

