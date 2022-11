Kur und Urlaub: Werden Übernachtungen in Bad Wörishofen bald teurer?

Plus Bad Wörishofens Hoteliers signalisieren Zustimmung zu einer Erhöhung der Kurtaxe. Nach der Corona-Krise kommen wieder mehr Gäste.

Die Kurstadt Bad Wörishofen erholt sich allmählich wieder von den Corona-Lockdowns. Doch die Zahlen liegen weiterhin unter dem Niveau von 2019. Gleichzeitig sorgen Energiekrise und Inflation für steigende Kosten. Die Hoteliers würden auch deshalb einer Erhöhung der Kurtaxe zustimmen, sagte deren Sprecher Martin Steinle im Kurausschuss.