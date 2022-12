Bad Wörishofen

Kurioser Plan für Spielhalle im Stadtkern von Bad Wörishofen

Plus Der Bauausschuss befasst sich mit der Frage, was in der Innenstadt von Bad Wörishofen zulässig ist. Es geht um eine Spielhalle.

Mit einer teils erstaunlichen Planung hatte es der Bauausschuss des Stadtrates am Mittwochabend zu tun. In dem leer stehenden Gebäude an der Alfred-Baumgarten-Straße 2 soll eine Spielhalle nebst Bistro entstehen.

