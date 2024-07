Kurioser Unfall: „Einkaufswagen-Pingpong“ in Bad Wörishofen sorgt für mehrere Blechschäden

Mit einem kuriosen Unfall sah sich am Donnerstagmittag die Polizei in Bad Wörishofen konfrontiert.

Eine 74-jährige Frau hatte zuvor auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Gottlieb-Daimler-Straße gekaufte Waren vom Einkaufswagen in ihr Auto umgeladen. Allerdings habe die Frau den Einkaufswagen dann versehentlich hinter ihrem Auto stehen gelassen. Beim Ausparken habe sie dann den Einkaufswagen angefahren, so dass sich dieser in Bewegung setzte. Damit nahm das Unheil seinen Lauf.

Ein weiteres Auto stieß gegen den umher rollenden Einkaufswagen - doch das war nicht alles

Der Einkaufswagen rollte vier bis fünf Meter über den Parkplatz, bevor ein anderer Autofahrer ebenfalls gegen das Gefährt stieß - und diesem noch etwas mehr Schwung versetzte, wie die Polizei schildert. Der Einkaufswagen sei dann auf seiner „ungewollten Reise“ (Polizei) noch mit zwei anderen Autos zusammengestoßen, die auf dem Parkplatz abgestellt waren. Insgesamt sei so ein Sachschaden von etwa 5000 Euro entstanden, berichtet die Polizei. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die 74-Jährige habe das alles offenbar gar nicht bemerkt, sie sei davongefahren. Deshalb ermittelt die Polizei nun auch wegen Unfallflucht. (mz)