Kurorten drohen hohe Zahlungen

Ein Urteil stellt auch Bad Wörishofen vor neue und teure Herausforderungen. Entsprechend scharf ist die Kritik.

Bayerns Heilbäder und Kurorte fordern eine Reform der Umsatzsteuer. Es drohen millionenschwere Nachzahlungen.

Hintergrund des drohenden Problems ist nach Angaben des bayerischen Heilbäderverbandes ein Urteil des Bundesfinanzhofes aus dem Jahr 2017. Er hatte damals entschieden, dass Kurortgemeinden für Investitionen in Einrichtungen, die nicht nur für Kurgäste, sondern öffentlich zugänglich sind, keinen Vorsteuerabzug vornehmen dürfen. „Betroffen davon sind unter anderem Anschaffungs-, Herstellungs- und Unterhaltskosten von öffentlich zugänglichen Plätzen und Kurparks“, teilt der Verband mit. Das Bundesfinanzministerium setzte dieses Urteil am 18. Januar 2021 um. Auf Initiative Bayerns und Mecklenburg-Vorpommerns beschloss die Finanzministerkonferenz der Länder vor Kurzem, dass die Kurortgemeinden für Altinvestitionen bis 2017 nicht mit Nachzahlungen belastet werden sollen.

"Das ist ein herber Rückschlag für den Tourismus in Bayern", sagt Bad Wörishofens Kämmerer Tim Hentrich

Für die Jahre 2018 bis 2021 drohen den bayerischen Kurorten und Heilbädern allerdings hohe Nachzahlungen. Sie liegen nach einer verbandsinternen Umfrage bei über zehn Millionen Euro. „Das bedroht die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Heilbäder und Kurorte“, heißt es in der Resolution wörtlich. „Investitionen sind damit nicht mehr zu leisten.“ Auch in Bad Wörishofen ist man alarmiert. „Das kostet uns pro Jahr so um die 100.000 Euro“, sagt Kämmerer Tim Hentrich. „Das ist ein herber Rückschlag für den Tourismus in Bayern.“ Sachgerecht sei das nicht. „Wir hoffen inständig, dass man hier nochmal zurückrudert.“ Wenn diese Regelung Bestand habe, sei das „eine harte Nuss“, sagt Hentrich. „Wir können das stemmen, müssen aber überlegen, wie man das finanzieren kann.“ Er habe dies im Haushalt bereits als „Worst-Case-Szenario“ einkalkuliert.

Bayerns Bäder stünden für 100.000 Arbeitsplätze im ländlichen Raum, betont der Bäderverband

Der BHV-Vorsitzende Peter Berek verweist auf die ohnehin schwierige Lage der 48 Heilbäder und Kurorte in Bayern. „Wir wurden durch die Corona-Pandemie schwer getroffen.

Zwei Lockdowns und massive Zugangsbeschränkungen durch die Corona-Regeln stellen die Betreiber von Bädern und Thermen vor massive finanzielle Probleme. In den Jahren 2020 und 2021 hatten die Heilbäder und Kurorte je eine halbe Milliarde Euro weniger pro Jahr an Kaufkraftzufluss als 2019. Wir haben also nicht nur mit Rückzahlungen, sondern auch mit massiven Umsatzausfällen zu kämpfen. Jetzt kommen noch die steigenden Energiepreise hinzu.“. Die Heilbäder fordern deshalb, dass es für die Jahre 2018 bis 2021 keine Nachzahlungen geben dürfe. Zudem müssten die Gesetze angepasst werden. Investitionen seien wichtig für die Prädikatisierung der Kurorte. Auf diese sei man angewiesen. Bayerns Bäder stünden für eine Brutto-Wertschöpfung von fünf Milliarden Euro und für 100.000 Arbeitsplätze im ländlichen Raum. (mhe, mz)

Lesen Sie dazu auch