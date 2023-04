Kurseelsorge startet in die Sommersaison

Professor Dr. Adalbert Keller setzt den Schwerpunkt auf "Gesundheitsorientierte Spiritualität". Aber natürlich spielt auch Pfarrer Sebastian Kneipp eine herausragende Rolle.

Dass die Kurseelsorge in der Kneippstadt aus mehr besteht als nur den augenscheinlichen Veranstaltungen, wird im Gespräch mit Prof. Dr. Adalbert Keller schnell klar. Seit er diese vor etwa vier Jahren übernommen hat, wurde sie auf ein anderes, vielleicht auch noch anspruchsvolleres Level gehoben. „Ich will dorthin gehen, wo die Menschen sind“ und „Ich muss für die Menschen da sein“, ist die oberste Prämisse für seine Tätigkeit. „Gesundheitsorientierte Spiritualität“ gerade hier in der Kneippstadt Wörishofen ist das ganz spezielle Anliegen von Keller.

Der Ansatz der Kurseelsorge in Bad Wörishofen ist überkonfessionell

Das Wort Spiritualität spielt allein im Gespräch mit ihm bereits eine große Rolle, wenn er zum Beispiel sagt: „Wir brauchen in unserem Leben auch spirituelle, religiöse Erfahrungen, damit dieses gelingen kann.“ Diese Veranlagung zu religiösem Suchen und Fragen sei evolutionsgeschichtlich bestätigt und finde sich in allen Religionen wieder. Deshalb ist sein Ansatz der Kurseelsorge auch überkonfessionell. Ganz besonders gehört dazu natürlich die sogenannte „Ordnungstherapie“ von Pfarrer Sebastian Kneipp. „Wir verkürzen Kneipp oft auf seine therapeutischen Erkenntnisse, doch damit untrennbar verbunden ist die „Ordnung in der Seele“.

Um dies den Gästen erfahrbar zu machen, dafür sei die Katholische Kurseelsorge neben vielen anderen besonders da. Oberstes Ziel sei es, dass das komplette Leben des Menschen, einschließlich der geistlichen Ebene, gut gelingen kann.

Umgesetzt werden diese Zielsetzungen mit zahlreichen Angeboten, die so stark angenommen werden, dass Termine für Seelsorgegespräche oft ausgebucht sind. Der regelmäßige Segnungsgottesdienst, speziell für neu Ankommende und Abreisende, aber auch für alle, bietet eine Stärkung für den Alltag, der Meditationsgottesdienst „Kur der Seele“ verbindet mit dem Klang der Musik Erfahrungsmomente des Glaubens und des spirituellen Erlebnisses. Aufgenommen werden nun nach der coronabedingten Pause auch wieder die beliebten Kurausflüge. Der erste geht am 20. April zum Kloster Reimlingen zu Pater Rüdiger, Kellers Vorgänger im Amt. Ein ebenso beliebtes Angebot ist „Mit meiner Seele unterwegs, Meditation und Gespräch im Gehen". „Wir gehen dabei jeden Montag und bei jedem Wetter. Es sind immer Leute mit dabei und es ist in all den Jahren noch nie ausgefallen“, weiß Adalbert Keller zu berichten. Bereits am 17. April ist wieder Treffpunkt an der Gradieranlage im Kurpark und es geht zum „Versunkenen Schloss“. Am 24. April kann man sich um 15 Uhr beim Café Schwermer treffen, wo dann auch das aktuelle Thema „Waldbaden“ eine Rolle spielen wird. Kneipps Säule der Bewegung wird dabei jeweils mit dem geistlichen Aspekt kombiniert. Oft ergibt sich daraus der Impuls zu einem anschließenden Gesprächstermin.

Persönliche Gespräche im Haus der Kurseelsorge in Bad Wörishofen

Wichtig ist Keller das gute Zusammenwirken mit seiner Mitarbeiterin Elisabeth Nett, das weit über die Tätigkeiten einer Sekretärin hinausgeht. „Manchmal rufen die Leute schon vor ihrer Anreise nach Bad Wörishofen bei uns an, um einen Termin zu vereinbaren, oder sie melden sich gleich für das nächste Jahr wieder bei uns an“, weiß sie dazu. Überhaupt sind es die persönlichen Gespräche im Haus der Kurseelsorge in der Promenadenstraße, die den Menschen auch in kritischen Situationen helfen, ihr Leben wieder besser bewältigen zu können, unterstreicht der Kurseelsorger auch diesen Bereich seiner wertvollen Tätigkeit. „Sie glauben nicht, was da für Probleme, die manchmal bis in die Kindheit zurückreichen, hervorkommen.“ Nicht selten schließt sich daran ein zweites oder drittes Gespräch an.

Aktuell eingebunden ist die Kurseelsorge natürlich auch in die 10. Gesundheitstage „Leben in Balance“ in Form einer Eucharistiefeier am Samstag, 15. April, um 17 Uhr, bei der Professor Keller die Predigt hält. Die Veranstaltungen sind alle in einem Flyer zusammengefasst, der jederzeit und an etlichen Stellen in der Stadt zu erhalten ist. Außerdem sind die Öffnungszeiten des Büros jeden Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag jeweils von 14 bis 16.30 Uhr.