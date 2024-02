Kurzzeitiger Stromausfall in der Kernstadt von Bad Wörishofen

In Bad Wörishofens Innenstadt gab es am Mittwoch einen kurzen Stromausfall. Nun ist die Ursache für das Problem klar.

"Der Defekt eines Bauteils im Rahmen von Wartungsarbeiten verursachte am Mittwoch um 10.26 Uhr einen kurzen Stromausfall", teilten die Stadtwerke Bad Wörishofen danach mit. Betroffen waren demnach Teile der Innenstadt in Bad Wörishofen. "Durch die rasche Reaktion der Stadtwerke konnte die Stromversorgung bereits nach wenigen Minuten wieder vollständig hergestellt werden", heißt es in der Mitteilung.

Den bislang letzten größeren Stromausfall In Bad Wörishofen gab es im November 2023. Damals waren das Gewerbegebiet und Bereiche der Kernstadt betroffen. Davor hatte es bereits Ende Oktober einen großen Stromausfall gegeben. Für kurze Zeit war damals sogar das komplette Versorgungsgebiet der Stadtwerke betroffen, unter anderem musste deshalb ein Fußballspiel ausfallen. In beiden Fällen war die Ursache ein Fehler in der Mittelspannungsversorgung. Die Stadtwerke wollen 2024 mehr als fünf Millionen Euro in das Stromnetz von Bad Wörishofen investieren.