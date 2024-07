Länger feiern: Bad Wörishofens Stadtrat rüttelt an der neuen Sperrzeitverordnung

Wie lange dürfen Lokale in Bad Wörishofens Innenstadt öffnen und wann muss spätestens Ruhe herrschen? Über diese Frage könnte man sicher ausladende Diskussionen führen, allerdings regelt das in Bad Wörishofen ganz einfach eine Verordnung. Der Stadtrat hat sie erst im vergangenen Jahr neu erlassen, doch nun steht sie schon wieder zur Debatte. Gastronomen dürfen sich derweil freuen - der Stadtrat hat großzügige Ausnahmen verlangt, welche die Verwaltung auf Antrag auch gewähren will.

Die Stadt Bad Wörishofen hat für die Hochsaison eine eigene Sperrzeitverordnung, die im Mai 2023 in aktualisierter Form in Kraft trat - und ausweislich des Verordnungstextes 20 Jahre lang gelten soll. Ob es dazu kommt, scheint zwischenzeitlich aber fraglich. Denn auch im Stadtrat, der das beschlossen hatte, regt sich Widerstand. Bad Wörishofens Sperrzeitverordnung besagt, dass im Freien zwischen 22 Uhr und 7.30 Uhr Ruhe herrschen muss. In geschlossenen Räumen darf man noch bis 1 Uhr feiern. Wer sich nicht daran hält, muss mit Geldstrafen bis zu 5000 Euro rechnen. Im Rest des Jahres, zwischen dem 16. Oktober bis zum 30. April, gilt dann wieder die bayernweite Standardverordnung. Nun gab es einen Antrag auf Sperrzeitverkürzung für eine Außenbewirtung in der Fußgängerzone, an der Ecke Kneippstraße/Ludwig-Geromiller-Straße.

Wer darf in Bad Wörishofen künftig bis 23 Uhr öffnen?

Der Wirt habe schon in den vergangenen Jahren eine Ausnahmegenehmigung vom Landratsamt erhalten, im vergangenen Jahr erteilte Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) die Ausnahmegenehmigung, wurde im Rat berichtet. Die Außengastronomie durfte deshalb bis 23 Uhr öffnen, mit einem Ausschankende um 22.30 Uhr. Nicht jedem Anwohner gefällt das, dies wurde jüngst wieder deutlich und auch Bürgermeister Welzel berichtete in der Sitzung von „der einen oder anderen kritischen Stimme“, weshalb man das Thema nun dem Stadtrat vorlege. Beantragt wurde eine Ausnahme, die bis zum 15. Oktober gilt, wieder bis 23 Uhr. Wolfgang Schweyer (Generation Fortschritt) sagte dazu, er sei „erstaunt“, denn bei der Fraktionsführerbesprechung mit Welzel am Montag vor der Sitzung sei man sich noch einig darin gewesen, dass es im Bezug auf diese Ausnahme „eigentlich keine Beschwerden gibt“.

Zu Kneipps Zeiten sei es in Bad Wörishofen auch mal laut gewesen

Paola Rauscher (Grüne) preschte als erste Rednerin vor und erinnerte daran, dass zu Kneipps Lebzeiten 30.000 Menschen in der Stadt gewesen seien. „Da war es auch mal lauter“, sagte Rauscher. „Diese Innenstadt braucht Leben“, stellte sie klar. Für die Anwohner tue es ihr Leid, wenn diese sich dadurch belästigt fühlten. Grünen-Fraktionssprecherin Doris Hofer sagte, sie schließe sich Rauscher an. „Warum haben wir damals eigentlich die Sperrzeit ab 22 Uhr festgelegt?“, fragte sie in die Runde. Sie habe dazu nichts gefunden. „Wir sollten uns das grundsätzlich nochmal vornehmen“, empfahl Hofer. Auch Joachim Nägele (FW) riet dazu, eine generelle Neuregelung zu finden. „Das wird eine Welle nach sich ziehen“, prophezeite er, als sich abzeichnete, dass die Ausnahme für den Wirt genehmigt wird. Bürgermeister Welzel hatte dafür eine Übergangslösung parat. Der Stadtrat könne die Verwaltung ermächtigen, in allen kommenden Fällen genauso zu entscheiden. Der Stadtrat beschloss die Ausnahme und Welzels Ergänzung einstimmig.