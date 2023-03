Bad Wörishofen

Lärmschutz: Tut die Stadtverwaltung genug für Anwohner?

So sieht die Baustelle am Kreuzer-Areal in Bad Wörishofen aus.

Plus Eine Anwohnerin wirft der Stadt Bad Wörishofen Versäumnisse beim Lärmschutz vor. Bürgermeister Stefan Welzel dagegen sagt, man tue mehr, als gesetzlich notwendig.

Von Markus Heinrich

Der Lärmschutz in Bad Wörishofen ist immer wieder Thema, zuletzt auch in der Fußgängerzone. Dort entsteht ein großes Wohn- und Geschäftshaus. Vertreter der Hoteliers hatten sich bereits besorgt gezeigt, angesichts genehmigter Ausnahmen vom faktischen Sommerbauverbot in Bad Wörishofen. Inscha Medda, die eine Wohnung in direkter Nachbarschaft besitzt, kritisiert, die Stadtverwaltung nehme die Anwohner nicht ernst genug.

"In unserem Haus wohnen überwiegend ältere Personen", schildert sie in einem Brief an Bürgermeister Stefan Welzel, der auch unserer Redaktion vorliegt. Diese Menschen würden gerne "ihre Zeit und ihren ruhigen Lebensabend überwiegend zu Hause verbringen" wollen. Über das direkt angrenzende Großbauprojekt erfahre man aber "immer nur aus der Mindelheimer Zeitung, was in unserer unmittelbaren Nachbarschaft geplant ist und welche Ausnahmen beantragt und auch so sorglos genehmigt werden", kritisiert sie.

