Bad Wörishofen

vor 32 Min.

Lebensretter aus Bad Wörishofen: "Das Gefühl kann man nicht beschreiben"

Plus Ein Mann überlebt eine Notlage in Bad Wörishofen, weil zwei Menschen schnell und beherzt eingreifen. Doch die beiden Lebensretter sind geschockt.

Von Kathrin Elsner Artikel anhören Shape

„Ich bin meinen Rettern so dankbar“, sagt Johann Erhart mit tränenerstickter Stimme. Als er Ende Mai in einer Eisdiele mit akuter Atemnot zusammenbrach, waren Marie-Luise Ast und Peter Pohl sofort zur Stelle, um Erste Hilfe zu leisten. Beherzt einzugreifen und zu helfen, ist für beide eine Selbstverständlichkeit. Geschockt sind sie vom Verhalten vieler Schaulustiger.

Sie waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Marie-Luise Ast aß mit einer Freundin ein Eis, als der mit dem Rücken zu ihr sitzende Johann Erhart auf einmal aufgeregt von seinen Angehörigen gerüttelt wurde. „Als ich mich umdrehte, war er schon blau angelaufen, ich habe sofort meine Hilfe angeboten“, erinnert sich die Altenpflegerin. Nach dem Absetzen des Notrufes stellte sie durch eine Untersuchung des Mundraumes sicher, dass er sich an nichts verschluckt hatte, und brachte den stark an Atemnot leidenden Mann in die stabile Seitenlage mit Überstreckung des Kopfes. Hilfe bekam sie spontan von Peter Pohl, der zufällig des Weges kam und vehement versuchte, die Schaulustigen zum Weitergehen zu bewegen. „Die sind uns sogar auf die Hände getrampelt, sie hatten gar keinen Respekt“, erinnert sich Marie-Luise Ast. Viele Passanten hätten das Geschehen eher als Schauspiel gesehen und den Ernst der Lage nicht erkannt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen