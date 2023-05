Bad Wörishofen

Leitender Mitarbeiter darf wieder im Bad Wörishofer Rathaus arbeiten

Plus Im Mai hatte Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel einem leitenden Mitarbeiter verboten, das Rathaus zu betreten. Jetzt gibt es offenbar neue Entwicklungen.

Von Alf Geiger

Nach Informationen unserer Redaktion hatte Welzel ein sogenanntes Verbot der Führung der Dienstgeschäfte ausgesprochen. Das Rathaus durfte der Abteilungsleiter seither nicht mehr betreten. Dies hat sich offenbar in den letzten Tagen geändert: Wie unsere Redaktion aus zuverlässiger Quelle erfuhr, gab es eine entsprechende Korrespondenz zwischen dem Anwalt der Stadt Bad Wörishofen und dem Anwalt des leitenden Mitarbeiters.

Das Verbot soll in dieser Form juristisch nicht haltbar sein

Demzufolge habe sich offenbar herausgestellt, dass das von Welzel ausgesprochene Verbot in dieser Form juristisch nicht zu halten sei. Am Donnerstag hätte der leitende Mitarbeiter wieder an einer Sitzung der Amtsleiter im Bad Wörishofer Rathaus teilnehmen sollen. Wie unsere Redaktion erfuhr, kam es aber nicht dazu, weil sich der leitende Mitarbeiter im Krankenstand befindet.

