Lkw kippt auf Zufahrt zur A96 bei Bad Wörishofen um

An der A96-Anschlussstelle Bad Wörishofen ist am Mittwochnachmittag ein Lkw umgekippt. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Lindau. Nach Auskunft der Polizei von 16.50 Uhr ist derzeit die Bergung des Fahrzeuges im Gang. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Ob es bei dem Unfall Verletzte gab, ist derzeit unklar, ebenso die Unfallursache.

