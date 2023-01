Bad Wörishofen

08:00 Uhr

Lösung für ein Schwarzbau-Problem in Bad Wörishofen

Plus In Bad Wörishofen sollen neue Wohnungen entstehen – dabei tauchen Altlasten auf, die für Verwunderung sorgen.

Von Markus Heinrich Artikel anhören Shape

Wer kann, baut in Bad Wörishofen Wohnungen. Die größte Stadt des Landkreises leidet unter einem akuten Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Auch deshalb gilt in Bad Wörishofen die staatliche Mietpreisbremse. Nicht immer jedoch ist der Weg zu neuen Wohnungen einfach – vor allem dann nicht, wenn auf dem Gelände bereits ein Schwarzbau steht oder sich herausstellt, dass ein Eigentümer Bedingungen der Stadt aus dem Jahr 1965 bis heute nicht umgesetzt hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen