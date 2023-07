Bad Wörishofen

06:30 Uhr

Lösung für nervende Lokpfeifen in Bad Wörishofen in Sicht

Plus Bahn und Stadt Bad Wörishofen haben sich beim Lärm-Problem am Bahnübergang Eishalle angenähert. Bürgermeister Welzel hält eine schnelle Lösung für möglich.

Von Markus Heinrich Artikel anhören Shape

Das Lokpfeifen am unbeschrankten Bahnübergang an der Eishalle nervt viele Menschen in Bad Wörishofen. Die Klagen darüber erreichen auch unsere Redaktion immer wieder. Nun zeichnet sich offenbar eine Lösung ab. Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) hält es sogar für möglich, dass es schon heuer kein Lokpfeifen mehr geben könnte.

Lokführer müssen bei der Einfahrt nach Bad Wörishofen am unbeschrankten Bahnübergang bei der Eishalle Warnsignale geben, so will es das Gesetz. Allerdings passiert das Tag und Nacht, die Pfeiftöne sind weithin im Stadtgebiet zu hören. "Zugsignale und Lokpfeifen können Leben retten, allerdings Anlieger auch stören", sagt dazu Welzel. Er erinnert daran, dass es dieses Thema schon seit Jahrzehnten gebe. "Zuletzt wurde es intensiver diskutiert, weil die Bahn anderes Zugmaterial verwendet. Diese Züge haben ein lauteres Signal", so Welzel.

