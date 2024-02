Bad Wörishofen

Lösung für Zoff um Parkplatz in der Fußgängerzone von Bad Wörishofen gefunden

Plus Wann ist ein Parkplatz für Autos in Bad Wörishofens Fußgängerzone gerechtfertigt? Der Stadtrat gab nun eine Antwort auf diese Frage.

Von Markus Heinrich Artikel anhören Shape

Ein Parkplatz für Autos in der Fußgängerzone von Bad Wörishofen - kann das erlaubt werden? Bad Wörishofens Stadtverwaltung hat den Stellplatz genehmigt, dagegen regte sich nun Protest. Der Stadtrat hat die Angelegenheit nun entschieden.

In eine Fußgängerzone dürfen nur Fußgänger - so könnte man denken. Tatsächlich gibt es in Bad Wörishofen aber gleich mehrere Ausnahmen, die auch Fahrzeuge zulassen. Lieferverkehr beispielsweise hat zeitweise Zugang, es gibt Sonderausweise für Anwohner und auch Hotelgäste wollen zu ihrer Unterkunft. Auch Radfahrer nutzen die Fußgängerzone, allerdings ohne Sondererlaubnis. In Bad Wörishofens Fußgängerzone ist also mehr Verkehr, als manchem lieb ist. Nun kam noch ein Parkplatz dazu, vor der Hubertus Apotheke. Das machten nun Grüne, SPD und ÖDP zum Thema im Stadtrat, der vorab nicht gefragt worden sei.

