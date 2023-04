Mädchen tanzt bei Polizeikontrolle und zeigt den Polizisten den Mittelfinger

Polizisten sollten in Bad Wörishofen eigentlich eine gesuchte Person finden. Doch am Bahnhof nahm der Einsatz eine ungewöhnliche Wendung.

Zivilkräfte der Polizei haben am Freitagnachmittag am Bad Wörishofer Bahnhof nach einer gesuchten Person Ausschau gehalten. Dabei wurden sie unversehens Zeugen einer Beleidigung gegen uniformierte Polizisten. Diese waren zeitlich mit einer Personenkontrolle am Bahnhof beschäftigt. Was sie dabei nicht sahen: Ein 15 Jahre altes Mädchen "tanzte belustigt im Rücken der Beamten und zeigte ihnen immer wieder den Mittelfinger", wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Was wiederum das Mädchen nicht wusste: Sie stand direkt neben einem Zivilpolizisten. Dieser schritt ein. Nun wird gegen die 15-Jährige wegen mehrfacher Beleidigung ermittelt. (mz)

Lesen Sie dazu auch