Bad Wörishofen

06:00 Uhr

Mäzen Kania spendet zum Geburtstag ein Piratenschiff an Bad Wörishofens Schule

Plus Hans Kania ist ein großer Wohltäter in Bad Wörishofen. Mehr als eine halbe Million Euro hat er bereits in Projekte für Kinder investiert.

Von Kathrin Elsner

„Ich freue mich, dass der Stadtrat mein Geschenk einstimmig angenommen hat, das war nicht immer so“, sagte Hans Kania, als er im Rahmen des Festaktes zu seinem 85. Geburtstag der Pfarrer-Kneipp Grund- und Mittelschule ein Piratenschiff zum Klettern und Spielen für den Pausenhof spendete. Der Ärger um Kanias Spende für einen Verkehrsübungsplatz ist offenbar noch nicht ganz verraucht. Zahlreiche namhafte Wegbegleiter gratulierten zum Ehrentag, junge Geigenspielerinnen und die Musikkapelle Schlingen sorgten für musikalische Überraschungen.

502.302,66 Euro spendete Hans Kania bereits an Projekte für die Stadt Bad Wörishofen, bezifferte Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) in seiner Laudatio die Großzügigkeit eines Mannes, der durch Krieg und Vertreibung selbst keine einfache Kindheit erleben durfte. „Sie sind ein Musterbeispiel für jemanden, der aus solchen Erfahrungen etwas Gutes gemacht hat“, sagte Welzel und blickte zurück auf das außergewöhnliche Engagement des Mäzens für Kinder, Ehrenämter und Kultur der Kneippstadt. Von Begrüßungsgeld für Neugeborene über zahlreiche Musikprojekte für Kinder, Musikinstrumentenfond, Kultur- und Sportaward, Ehrenamtspreis, Zwergerlbergwerk, Verkehrsübungsplatz, Brunnen vor dem Guggerhaus bis hin zu ausgestellten Kunstgegenständen im Seniorenheim, um nur einige von Hans Kanias unterstützten Projekte zu nennen.

