Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Mann aus Bad Wörishofen fährt 260 Kilometer an einem Tag – mit 83 Jahren und zwei künstlichen Hüften

Bad Wörishofen

260 Kilometer an einem Tag – mit 83 Jahren und zwei künstlichen Hüften

Eine alte Bestmarke, einst entdeckt in der Mindelheimer Zeitung, ließ Günter Schneid aus Bad Wörishofen nicht mehr los. Jetzt hat er sie geknackt.
Von Helmut Bader
|
    • |
    • |
    • |
    Günter Schneid fuhr mit seinem Mountainbike in insgesamt 18,5 Stunden an einem Tag 260,18 Kilometer, und das mit fast 83 Jahren und zwei neuen Hüften.
    Günter Schneid fuhr mit seinem Mountainbike in insgesamt 18,5 Stunden an einem Tag 260,18 Kilometer, und das mit fast 83 Jahren und zwei neuen Hüften. Foto: Helmut Bader

    Wenn bei der Tour de France große Etappen mit mehr als 200 Kilometern am Tag gefahren werden, dann staunen viele Fans über die Leistung der Sportler in ihren Zwanzigern. Was aber, wenn es um über 260 Kilometer geht und der Protagonist schon 83 Jahre alt ist? Die Antwort steht auf dem Trikot von Günter Schneid: „Unterschätze niemals einen alten Mann auf einem Bio-Bike“. Gesagt, getan. Am Ende stand ein Rekord.

    Diskutieren Sie mit
    1 Kommentar
    Maja Steiner

    Das ist eine unfassbar gute Leistung. Meinen höchsten Respekt. Und noch viele schöne Touren!

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden