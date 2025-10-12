Mann im Gebüsch zückt Küchenmesser: 78-Jährige flüchtet

Am Mittwochmorgen ist eine 78-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg von Bad Wörishofen in Richtung des Gewerbegebiets unterwegs gewesen. Als sie an einer Sitzbank kurz stoppte, entdeckte sie einen Mann im Gebüsch, der laut Polizeiangaben vor ihr aus dem Gürtelbereich ein Küchenmesser zog. Die Frau flüchtete daraufhin sofort mit ihrem Fahrrad, heißt es weiter im Polizeibericht.

Laut Polizei war der Mann etwa 50 bis 55 Jahre alt, hatte grau melierte Haare, trug eine graue Mütze und war dunkel gekleidet. Die Polizei, die seit 1. Oktober die Nationalitäten aller Tatverdächtigen und Opfern nennt, schreibt in ihrem Pressebericht von „unbekannter ausländischer Herkunft“, nennt aber keine weiteren Details oder eine Erklärung, woran diese festgemacht wird. Sie bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 zu melden. (mz)