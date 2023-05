Mann in der Damendusche: Polizei rückt zur Wörishofer Therme aus

Weil ein 27-Jähriger mit Frau und Kindern die Damendusche benutzt hat, kam es in der Therme zu einem Polizeieinsatz.

Die Polizei in Bad Wörishofen musste am Samstagabend bei einem Streit in der Therme eingreifen. Laut Bericht hatte ein 27-Jähriger gemeinsam mit seiner Frau und den Kindern die Damendusche der Therme benutzt. Daraufhin kam es zum Streit mit einer anderen Frau, die die Polizei verständigte. Die Frau soll den Mann auch beleidigt haben.

Zeugen, die Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 zu melden.