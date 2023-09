Mann randaliert in Bar in Bad Wörishofen und schlägt eine Frau

Ein 22-Jähriger hat in einer Bar in Bad Wörishofen randaliert und eine Frau geschlagen. Nun erwarten ihn mehrere Anzeigen.

In einer Bar in der Bad Wörishofer Hauptstraße hat Samstagnacht ein 22-Jähriger randaliert. Laut Polizei beleidigte und schlug er eine 18-Jährige. Weil er sich auch nicht beruhigte, als die Polizei hinzukam, wurde er in Gewahrsam genommen, um mögliche weitere Straftaten zu verhindern. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen. (mz)