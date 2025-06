Mann rastet aus, schlägt seine Frau und tritt Polizisten

Die Polizei Bad Wörishofen wurde am Sonntagvormittag zu einem lautstarken Streit zwischen einem Mann und einer Frau auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts gerufen. Wie mitgeteilt wurde, schlug der 37-jährige Mann seiner 47-jährigen Lebensgefährtin mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Da sich der Mann auch gegenüber den Polizeibeamten aggressiv verhielt und sich nicht beruhigen ließ, wurde er wegen seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Fachklinik eingewiesen. Auch dagegen wehrte er sich massiv, wobei er unter anderem einem Beamten gezielt in den Bauch trat. Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung. (mz)

Ulf Lippmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bad Wörishofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis